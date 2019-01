Rapolano: Amanda Sandrelli sul palcoscenico del Teatro del Popolo

Domenica 20 gennaio, alle ore 21, appuntamento con La Locandiera di Carlo Goldoni

RAPOLANO TERME. Il 2019 al Teatro del Popolo di Rapolano Terme si apre con La Locandierainterpretata da Amanda Sandrelli. L’appuntamento è in programma domenica 20 gennaio, alle ore 21, e fa parte della stagione teatrale 2018-2019 promossa da Comune di Rapolano Terme e Fondazione Toscana Spettacolo Onlus in programma fino a marzo.

Lo spettacolo. Amanda Sandrelli, figlia d’arte e affermata attrice teatrale, porterà in scena la Mirandolina protagonista principale dell’opera di Carlo Goldoni che egli stesso definiva “fra tutte le commedie da me sinora composte, la più morale, la più utile e la più istruttiva”. Mirandolina è una donna feroce, orfana, abituata a comandare, a difendersi e a lottare per portare avanti la locanda dopo la morte del padre. Con la forza e la dignità di una donna amazzone, lotta contro quattro uomini in contemporanea in un mondo in cui le donne sono solo oggetto di piacere o di disprezzo, e nonostante le difficoltà, resta indiscussa padrona della sua vita seppure con testa e cuore svuotati. L’adattamento è di Francesco Niccolini, che ha realizzato un lavoro sul testo rispettando lo spirito goldoniano e aggiornando il linguaggio, il ritmo e i personaggi con un taglio più moderno.

Informazioni. I biglietti possono essere acquistati presso il Teatro nei giorni dello spettacolo, a partire dalle ore 20.30 oppure contattando i numeri 331-8181776 e 0577-724617 e l’indirizzo di posta elettronica teatrorapolano@gmail.com. Sono previste novità per gli universitari in possesso della Carta dello Studente, a cui sarà riservato un prezzo speciale, e riduzioni per i giovani fino a 30 anni. La Fondazione Toscana Spettacolo, inoltre, in occasione del suo trentennale che ricorre nell’autunno 2019, propone “Aspettando i 30 anni” con iniziative rivolte al pubblico per offrire sempre nuove occasioni di vivere lo spettacolo dal vivo e di raccontare l’esperienza a teatro. Per maggiori informazioni, è possibile visitare il sitowww.toscanaspettacolo.it.