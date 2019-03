Prosegue il festival del teatro amatoriale con “Ecco la sposa!”

Sabato 30 Marzo al Teatro dei Concordi di Acquaviva andrà in scena lo spettacolo del gruppo Amici Nostri di Bari

MONTEPULCIANO. Proseguono gli appuntamenti con la nuova edizione del Festival Nazionale del Teatro Amatoriale, organizzato al Teatro dei Concordi di Acquaviva dall’associazione “Il Fierale”. Alla rassegna partecipano proposte provenienti da compagnie amatoriali di tutta Italia, per arrivare alla serata di premiazioni che si terrà alla fine di Aprile.

Il quinto appuntamento con la rassegna è fissato per sabato 30 Marzo alle ore 21:15 con lo spettacolo “Ecco la sposa!” messo in scena dal gruppo teatrale “Amici Nostri” proveniente da Bari. Nato nel 2000, il gruppo aderisce all’Accademia Nazionale del Teatro FITA e produce teatro in vernacolo e in lingua, partecipando a rassegne regionali e nazionali, occupandosi anche di attività sociali e culturali a sostegno della pedagogia teatrale per i ragazzi.

“Ecco la Sposa!” è una commedia brillante di Cooney e Chapman. La trama in breve: in casa della sposa fervono gli ultimi frenetici preparativi e tutto sembra svolgersi al meglio. Immaginate però cosa possa nascondersi nella mente del padre della ragazza, un pubblicitario stressato e ipocondriaco, con una moglie in cerca di attenzioni, un cognato svampito, un socio scansafatiche, una figlia capricciosa e… un consuocero australiano! Il loro precario equilibrio è pronto a saltare, grazie ad un improvviso attacco di follia, sotto forma di una disinibita ragazza tutta frange e canzonette, visibile solo al protagonista. Si arriverà all’altare?

I biglietti per lo spettacolo e gli abbonamenti sono disponibili in prevendita o in prenotazione anche presso il negozio “Arredo Culicchi” in via F.lli Braschi 71, Acquaviva di Montepulciano (dalle ore 17 alle ore 19) o al numero di telefono 0578 767562