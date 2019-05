Proiezione in esclusiva di “Imperdonabile”: una storia vera

SIENA. L’11 Maggio, alle ore 18:00, presso l’Auditorium Casa dell’Ambiente in via Simone Martini 57, Siena, verrà proiettato in esclusiva il film/documentario “Imperdonabile” di Giosuè Petrone. La pellicola, che racconta una toccante storia (vera) di perdono in seguito al terribile genocidio del Ruanda nel 1994, è vincitrice di numerosi riconoscimenti in giro per il mondo. Dopo la proiezione seguirà un’intervista al regista che, per l’occasione, sarà presente all’evento.

L’evento è ad ingresso gratuito e promosso da due chiese protestanti/evangeliche di Siena. La durata del docufilm è di 29 minuti.