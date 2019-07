“Notte trasfigurata” al 44° Cantiere

Da Monteverdi ad Ambrosini, produzione con la regia di Matelda Cappelletti. Madrigale classico e musica contemporanea in un manifesto contro l’intolleranza

MONTEPULCIANO . “Notte trasfigurata” nel Palazzo Comunale, l’opera lirica che fonde il capolavoro di Monteverdi con i suoni contemporanei di Ambrosini e la letteratura di Nabokov: sono gli appuntamenti che scandiscono la giornata di sabato del 27 luglio del 44° Cantiere Internazionale d’Arte di Montepulciano sabato 27 luglio.

Si parte alle 18.00 al Caffè Poliziano, storico locale in via di Voltaia nel Corso, per Lettere d’amore, con Mario Eleno che legge Nabokov. Il celebre autore russo indirizzò alla moglie Vera un epistolario struggente.

Alle 20.30, invece, Aperitivo all’Opera nel Foyer del Poliziano (via Fiorenzuola Vecchia, 5) presenta l’opera lirica dedicata all’epopea di Tancredi e Clorinda. Al Teatro Poliziano, alle 21.30 va in scena il nuovo allestimento operistico incentrato sull’amore sventurato che Torquato Tasso aveva narrato nella Gerusalemme liberata. Tra gli appuntamenti più attesi del Cantiere, il dittico combina classico e contemporaneità: Il combattimento di Tancredi e Clorinda di Claudio Monteverdi è un madrigale seicentesco per soprano, tenore e baritono, qui interpretato da Alvaro Lozano che assume tutti i tre ruoli. In apertura invece si propone la prima volta in forma scenica il lavoro innovativo di Claudio Ambrosini, Leone d’Oro alla Biennale per la musica contemporanea, intitolato Tancredi appresso al combattimento. I nuovi allestimenti sono firmati dalla regista Matelda Cappelletti che restituisce al Tancredi monteverdiano la centralità del testo; l’opera di Ambrosini è invece proposta come un flashback. L’esecuzione musicale è affidata a un ensemble composito, incentrato su un nucleo del RNCM di Manchester con la direzione del maestro Roger Hamilton.

A mezzanotte, il cortile del Palazzo Comunale in Piazza Grande si animerà con un sestetto d’eccezione composto dalMontfort Quartett al quale si uniranno Jörg Winkler alla viola e Patrizio Serino al violoncello per eseguire la Notte trasfigurata di Schönberg, con la voce recitante di Francesca Fenati. Vero e proprio poema d’amore in musica, ispirato all’omonimo componimento letterario di Richard Dehmel, Verklärte Nacht fu composta nel 1899 da uno Schönberg appena venticinquenne e viene considerata anticipatrice della dodecafonia per via di alcuni passaggi dal carattere dissonante.

Il Cantiere prosegue fino al 28 luglio 2019, con 47 eventi in otto comuni tra Montepulciano e la Valdichiana, con il sostegno di MiBAC, Regione Toscana, Comune di Montepulciano e Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano.