Note di jazz alla Rocca di Montestaffoli

Giovedì 8 agosto alle ore 21,30 nell’ambito della rassegna culturale “Accade d’estate” in scena i Note Noire Quartet

SAN GIMIGNANO. A ritmo di jazz sotto le stelle alla Rocca di Montestaffoli. E’ l’appuntamento in programma giovedì 8 agosto (ore 21,30) a San Gimignano per la presentazione di “Nadir”, il nuovo album dei Note Noire Quartet organizzato dall’associazione Il Pentagramma nell’ambito della rassegna culturale “Accade d’Estate” con il sostegno del Comune di San Gimignano.

Note Noire è un quartetto jazz contemporaneo italiano e rappresenta il percorso musicale comune di Ruben Chaviano, Roberto Beneventi, Tommaso Papini e Mirco Capecchi attraverso le proprie composizioni originali. L’album contiene musiche scritte in totale libertà alla ricerca di linguaggi musicali moderni e cosmopoliti attraverso le caratteristiche di strumenti rappresentativi delle tradizioni europee come il violino, la fisarmonica, la chitarra e il contrabbasso.

Attivi sulla scena dal 2011, i Note Noire sono stati invitati ad esibirsi all’interno di programmazioni prestigiose quali Royal Albert Hall (UK), Rhino Jazz Festival (FR), LongLake Festival (CH), Piacenza Jazz Fest (IT), Pisa Jazz (IT), Barga Jazz Festival (IT).

I Note Noire portano al pubblico la musica in una prospettiva che opera molto in profondo, nell’istante del sentimento, della riflessione sulla Storia delle Blue Notes, sul linguaggio ritmico di forme preziose dello swing manouche, di un bien parisienne ampio e melodico, di iridescenti atmosfere latine, e mediterranee dal Maghreb alla Magna Grecia, realizzando un linguaggio tutto personale e coinvolgente.

Il Pentagramma, ormai da 25 anni attivo sulla scena locale, nasce e centra la sua attività principale sui corsi musicali per bambini e adulti, dalla classica al rock, creando vari gruppi di musica d’insieme volti anche alla valorizzazione dei rapporti umani, oltre che ad una stimolante crescita musicale. Da più anni, soprattutto nel periodo estivo, l’associazione si dedica alla realizzazione di un ricco cartellone di circa 40 eventi musicali, spaziando nei vari generi, dalla classica al rock, dall’opera lirica alla musica popolare, occupando varie location tra le più suggestive della città e collaborando con gran parte delle realtà artistiche e sociali del territorio riscontrando sempre un ampio consenso di pubblico.

Per informazioni e biglietteria contattare l’ufficio turistico di San Gimignano, in Piazza Duomo, Tel 0577 940008 email info@sangimignano.com oppure on-line su www.classictic.com.