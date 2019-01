‘Noi abbiamo rinnovato e voi?’, parte la stagione teatrale degli Oscuri

Apertura il 16 febbraio prossimo con lo spettacolo di Michele La Ginestra ‘M’accompagno da Me’; al via la campagna abbonamenti

TORRITA DI SIENA. Il Teatro comunale degli Oscuri di Torrita di Siena, gestito dalla Compagnia Teatro Giovani Torrita, si prepara ad una stagione teatrale articolata e multiforme, grazie alla direzione artistica di Laura Ruocco.

La stagione teatrale torritese si apre sabato 16 febbraio 2019 con lo spettacolo ‘M’accompagno da Me’, uno spettacolo molto divertente, con quel pizzico di profondità che non guasta ma anzi arricchisce il testo, magnificamente interpretato da Michele La Ginestra, che riesce ancora una volta a colpire il cuore dei suoi spettatori quando le difese sono basse, quando si pensa solo a ridere

Il 6 marzo 2019 saliranno sul palco degli Oscuri Benedicta Boccoli e Claudio Botosso con lo spettacolo ‘Dis-Order’ da un testo di Neil Labute, regista, sceneggiatore e drammaturgo americano, vincitore nel 2002 della Palma d’Oro al Festival di Cannes per la migliore sceneggiatura. “DiS-order” è uno spettacolo teatrale diviso in due atti unici che affronta i lati più intimi e più oscuri di una coppia, un confronto teso e vibrante tra un uomo e una donna che dovranno trovare la forza di amarsi o arrendersi agli eventi.

Il calendario della stagione continuerà il 30 marzo 2019 con ‘Ridiculosa Commedia’ regia Claudio De Maglio e Savino Maria Italiano, con Savino Maria Italiano, Olga Mascolo, Ivano Picciallo, Piergiorgio Maria Savarese. Uno spettacolo emozionante e comico, fresco e dinamico con attori sempre in scena e con la loro capacità di giocare dentro e fuori la scena rapisce il pubblico in un ritmo incalzante di avvenimenti, lazzi, musiche dal vivo, suoni, poesia e bravura attoriale. Il potere della speculazione edilizia e della politica corrotta, la libertà di scelta del proprio futuro, l’aver cura della propria terra, questi alcuni dei temi trattati con maestria e grande senso della comicità.

Il 6 aprile 2019 sarà la volta di ‘Mio padre, Un magistrato’ uno spettacolo scritto da Clara Costanzo e dedicato a Rocco Chinnici, giudice pioniere dell’antimafia, assassinato il 29 luglio 1983 con una fiat 126 imbottita di tritolo.

Il 27 aprile 2019 tornano in scena gli interpreti dalla commedia “Finchè giudice non ci separi”, dopo il grande successo riscosso nelle ultime due stagioni teatrali, Toni Fornari, Luca Angeletti, Simone Montedoro e Laura Ruocco saranno i protagonisti questa volta della pièce “La casa di famiglia” che racconta la storia di quattro fratelli caratterialmente molto diversi tra loro, Giacinto, Oreste, Alex e Fanny. Una cosa hanno in comune: La Casa di Famiglia, dove sono nati e dove hanno trascorso la loro infanzia. Ognuno ormai ha una sua vita e una sua famiglia. Il loro padre è in coma da due anni e la casa vuota è da tempo inutilizzata.

La stagione si chiuderà il 4 maggio con lo spettacolo ‘Assolo di Coppia’scritto diretto e interpretato da Roberto Ciufoli e Tiziana Foschi. Uno spettacolo a due, una donna e un uomo che, attraverso monologhi, sketches, racconti, poesie e canzoni, percorrono e mettono allo scoperto le dinamiche del rapporto più complesso che abbia mai visto il mondo, quello tra uomini e donne.

Sei spettacoli in abbonamento per un teatro che oltre a raccontare la realtà cerca di lasciare al proprio pubblico degli spunti di riflessione per dargli una visione del mondo più profonda. Anche per la stagione teatrale 2019 sarà confermata la formula di due spettacoli, il primo alle 19 e il secondo alle 21:15. Agli spettacoli sarà accompagnato un buffet con prodotti tipici del territorio.

“La nuova stagione teatrale del Teatro degli Oscuri di Torrita sta per iniziare. Una teatro completamente nuovo per una stagione che vuole andare incontro e soddisfare le richieste del pubblico. Anche per quest’anno vogliamo riconfermare lo strepitoso successo dello scorso anno e infatti abbiamo scelto degli spettacoli che oltre a raccontare il mondo vogliono stimolare il pubblico ad un’analisi più approfondita della realtà” – è il commento della direttrice artistica Laura Ruocco.

Per sottoscrivere l’abbonamento o avere maggiori informazioni sulla stagione teatrale al via contattare il numero 380.1944435 o lo 0577.686362 dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 20 – email: info@teatrodeglioscuri.it