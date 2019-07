Natura sinfonica: appuntamento targato Chigiana a San Galgano

L’Orchestra Giovanile Italiana diretta da Luciano Acocella, solista Boris Belkin, alla ricerca dell’ “eterno sinfonico”, tra una “natura romantica” e una nuova idea di Natura

SIENA. Giunge come ogni anno in luglio l’atteso appuntamento musicale chigiano all’Abbazia di San Galgano, celebre location dello hinterland senese, dove martedì 23 luglio 2019, alle 22 si esibiscono per il Chigiana International Festival 2019 l’Orchestra Giovanile Italiana, diretta da Luciano Acocella, nella Sinfonia Renana di Schumann e in Natura Renovatur di Scelsi. Boris Belkin, violino solista coronerà il programma interpretando il Concerto op.77 per violino e orchestra di Brahms.