Micat in Vertice: annullati i concerti del 3 e 5 aprile

I possessori dei biglietti relativi ai concerti annullati potranno richiedere il rilascio di un voucher (valido 12 mesi) da utilizzare per assistere ad uno dei prossimi concerti della Chigiana

SIENA. L’Accademia Chigiana, in ottemperanza alle disposizioni emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro della Salute con il DPCM del 4 marzo 2020 e consapevole della difficile situazione che si è generata a causa della diffusione del Covid-19, informa tutti gli abbonati e il pubblico degli appassionati di musica che i due concerti della Stagione Micat in Vertice del 3 e 5 aprile sono annullati.

Secondo quanto disposto dal DL 17/3/2020 n. 18, i possessori dei biglietti relativi ai concerti annullati potranno richiedere il rilascio di un voucher (della validità di 12 mesi) da utilizzare per assistere ad uno dei prossimi concerti della Chigiana. La richiesta va presentata entro il entro 16 Aprile 2020 inviando una email – con allegato il titolo di acquisto – a amministrazione@chigiana.it.

Gli abbonati avranno diritto a ricevere un voucher di valore pari al rateo di concerti annullato.

Per maggiori informazioni si prega di consultare il sito web dell’Accademia: www.chigiana.org.

Per quanto riguarda i concerti il cui spostamento era già stato annunciato della Stagione Micat in Vertice (6, 13, 19 e 20 marzo) e della Rassegna “Tradire” (5, 26 marzo e 2 aprile), le nuove date verranno comunicate appena possibile, in accordo con le disposizioni delle autorità. Resteranno validi i biglietti già a suo tempo emessi.

Prosegue, intanto, l’offerta di musica virtuale con il progetto CHIGIANA STOPS COVID-19 sul Canale YouTube dell’Accademia Chigiana. I prossimi concerti che verranno trasmessi in diretta streaming con inizio alle h.21:00 sono i seguenti:

Giovedì 26 marzo: “Lunario Orientale”, Ross Daly, Kelly Thoma, Peppe Frana, Francesco Savoretti

Da Tradire – Le radici nella musica 2019, Palazzo Chigi Saracini

Dall’Egeo alla Persia, dal Caucaso ai Balcani, nella musica modale contemporanea di Ross Daly emerge un ventaglio di passioni e colori, al passo delle danze tradizionali, seguendo il fraseggio lirico delle melodie ottomane. Quattro straordinari musicisti capaci di mostrare il potere dei suoni sul passare del tempo, in un paesaggio immaginario di cui la musica fa ancora parte.

Venerdì 27 marzo: Talenti Chigiani Giulia Attili – Monica Cattarossi 2018

Dal Chigiana International Festival 2018, Palazzo Chigi Saracini

Giulia Attili, una delle migliori giovani promesse italiane del violoncello, accompagnata al pianoforte da Monica Cattarossi, in un emozionante concerto con musiche di Shostakovich, Tchaikovsky, Dvorak, Fauré, Rossini.

Inoltre, altri concerti della Chigiana vengono trasmessi dalle seguenti emittenti:

Mercoledì 25 Marzo, ore 20.30: RadioTre Suite: “Il Canto della Terra”

Monica Bacelli mezzosoprano / Pietro De Maria pianoforte

Dal Chigiana International Festival 2019, Palazzo Chigi Saracini

Da Richard Wagner a Claude Debussy, passando per Alban Berg, un percorso fra musica e parola poetica alle radici della modernità. Musicisti che scelgono le parole dei poeti per realizzare affreschi immaginifici del loro mondo sentimentale. Dalle foreste romantiche ancora cariche di mitologia alle selve di cemento delle metropoli, costruite a immagine dell’uomo che le abita. Con due grandissimi interpreti dei nostri giorni, in un programma unico realizzato per il festival chigiano.

Mercoledì 25 marzo, alle h. 21:00 Canale3 TV Toscana dal Teatro dei Rinnovati, concerto del pianista Arseny Nicolaev, secondo finalista del Premio Chigiana 2017, accompagnato dall’ORT diretta da Jonathan Stockhammer.

Sabato 28 marzo, la web radio RadioArte (www.radioarte.it) trasmette per l’intera giornata i migliori concerti tratti dagli archivi dell’Accademia.