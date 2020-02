“Melodies in Mind” con il gruppo barocco Amarillis alla Micat in Vertice

Appuntamento venerdì 21 febbraio alle ore 21 a Siena nel Salone dei concerti di Palazzo Chigi Saracini. Il programma propone pagine di Marais, Haendel, Campra e Telemann

SIENA. Venerdì 21 febbraio alle ore 21, nel Salone dei concerti di Palazzo Chigi Saracini (in via di Città 89), fa il suo debutto a Siena l’ensemble barocco francese Amarillis. L’appuntamento è inserito nel cartellone della Micat in Vertice, la stagione concertistica invernale dell’Accademia Chigiana di Siena giunta alla 97sima edizione.

“Melodies in Mind” è l’intrigante titolo dato dagli artisti alla serata, in modo da sottolineare le intriganti trame sonore che legano tra loro significative pagine del repertorio barocco e da invitare a un confronto tra autori solo apparentemente distanti quanto a personalità ed esiti artistici. Se da una parte maestri quali Georg Friedrich Haendel – di cui Amarillis eseguirà una Suite e due Sonate in trio – e Georg Philipp Telemann – presente in programma con un’altra sonata in trio – possono essere accomunati da una sostanziale comunanza in termini anagrafici e geografici, così non è con i francesi Marin Marais – di cui verrà proposta una Sonata in trio – e André Campra – che sarà rappresentato con due gustose danze tratte dall’opéra-ballet Le Carnaval de Venise –, così differenti dai primi autori per un gusto tutto transalpino per le sonorità brillanti e l’ornamentazione perfino sovrabbondante. La serata sarà l’occasione per scoprire quante influenze reciproche ci sono invece tra questi brani, veri e propri campioni di un’epoca così ricca di suggestioni e di sperimentazioni quali il barocco maturo.

Fondato dalla flautista e oboista Héloïse Gaillard che ne è anche direttore artistico e da Violaine Cochard clavicembalista e coach vocale, Amarillis è un ensemble barocco a formazione variabile fra i più originali attivi in Europa.

In residenza dal 2012 presso il Grand Théâtre di Angers, l’ensemble è sostenuto dallo stato francese e dalla regione dei Pays de la Loire. Vincitore del premio Révélations Classiques Adami, è stato invitato nelle sedi più prestigiose in Francia (Théâtre des Champs Élysées, Philharmonie de Paris, Festival d’Ambronay, Centre de Musique Baroque di Versailles, i teatri d’opera di Lille, Versailles, Angers, Nantes e Avignon, l’Arsenal di Metz), in molti Paesi europei e negli Stati Uniti, in Canada, America Latina, Russia, Cina, Hong Kong, Africa e India.

Amarillis ha all’attivo 17 CD (per Naïve, Ambronay, AgOgique, NoMadMusic and Sony Classical) molto apprezzati dalla stampa internazionale e collabora spesso con affermati cantanti e celebri strumentisti, sempre nello spirito di fare musica insieme.

Il suo repertorio alterna i grandi capolavori con pagine poco note o inedite del barocco europeo: frutto di questa ricerca sono alcuni originali programmi a tema, come Jeux de Dames à la Cour, Amour et Mascarade con Patricia Petibon, Ferveur et Extase con Stéphanie d’Oustrac.

In aggiunta a questo, Amarillis partecipa con entusiasmo a progetti che coinvolgono altri generi musicali, come il jazz e la musica contemporanea, e altri mondi artistici come il teatro, la danza, la narrazione.

L’ensemble dà vita a numerosi progetti educational, tanto che il Ministero dell’educazione francese ha riconosciuto questo suo lavoro inserendo l’Ensemble Amarillis nel programma di introduzione all’opera per i ragazzi delle scuole. Molti concerti dell’Amarillis sono stati trasmessi via radio da France Musique e Radio Classique e in televisione da reti come la BBC, Mezzo, la Televisione Francese, e Arte.

I biglietti (primi posti intero 25 euro, primi posti ridotto 20 euro; ingresso intero 18 euro, ingresso ridotto 10 euro) possono essere acquistati il 20 febbraio dalle ore 16 alle ore 18.30 e il giorno del concerto dalle ore 19 presso la biglietteria del Palazzo Chigi Saracini (a Siena in via di Città 89). Possono essere acquistati anche online al sito www.chigiana.it fino alle ore 12 del giorno del concerto (oppure, con sovrapprezzo, sul portale Ticketone.it anche presso i rivenditori autorizzati).

Prenotazioni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 al numero telefonico 333.9385543.