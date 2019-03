Martoz a Poggibonsi tra fumetto e  arte

Sabato 30 marzo alle 18.00 presso Olivia Libreria bistrot. Parlerà dei suoi murales e del suo ultimo libro, Instantly Elsewhere.

POGGIBONSI. L’artista Alessandro Martorelli, Martoz, uno dei più originali e acclamati fumettisti italiani, a Poggibonsi per concludere i suoi murales presso la scuola Pieraccini, presenta il suo ultimo lavoro, Instantly elsewhere (Shockdom), finalista al premio Micheluzzi di Comicon Napoli. Lo straordinario fumetto è un’opera psichedelica e appassionante scritta da Lorenzo Palloni e disegnata da Martoz, entrambi vincitori nel 2016 dei premi Carlo Boscarato, rispettivamente come Miglior Sceneggiatore Italiano e come Autore Rivelazione. L’incontro avverrà sabato 30 marzo alle 18.00 presso Olivia Libreria Bistrot, via Gallurì a Poggibonsi, che ne cura l’organizzazione assieme all’Associazione “La Scintilla”.

A conversare con Martoz, Marta Del Zanna e Tommaso Di Marco.

L’iniziativa è collegata alla mostra collettiva Queens organizzata da Olivia libreria bistrot e Mixed media

Il libro

Il protagonista è una figura molto simile agli autori stessi: uno scrittore che inventa storie incessantemente. Owen Theobart ha un segreto: non può smettere di scrivere, perché tutto ciò che non scrive diventa realtà. Ma quando le sue storie mettono in pericolo la sua famiglia e il pianeta, l’unica cosa che può fare è provare a sconfiggerle con ogni mezzo necessario e fare cose che mai avrebbe immaginato, fino a mettere in discussione se stesso e il mondo che lo circonda.

“Un uomo di mezza età – con le fattezze dello scrittore di fantascienza Ray Bradbury – e la sua famiglia contro un campionario di supereroi della più violenta e chiassosa cultura pop.” (Panorama.it)

Martoz racconta: “Instantly Elsewhere è una storia che contiene noi tre: Lorenzo Palloni, Martoz e Owen Theobart, lo scrittore protagonista del fumetto. Non possiamo smettere di fare, questo ci accomuna. Il febbrile bisogno di produrre, l’iperattività. “ci siete soltanto tu e le storie. nient’altro esiste, per quelli come te” così recita la quarta di copertina. Questa fantastica maledizione ci anima e ci sfibra, ci porta lontano e ci fa respirare attraverso le storie. Questo è un fumetto di fantascienza? Può darsi, ma è anche un omaggio alle storie e viene messo in scena da tre personaggi che danno alle storie la stessa considerazione, la stessa concretezza della realtà.”