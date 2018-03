“L’Uccello di fuoco” chiude la rassegna Fa…volare

Il 17 marzo ultimo appuntamento teatrale dedicato ai ragazzi

SIENA. “L’uccello di fuoco” (produzione Teatro Gioco Vita), in programma al Teatro dei Rozzi sabato prossimo, 17 marzo, alle ore 16 e alle 18 in replica, chiude la rassegna teatrale Fa… volare dedicata ai ragazzi. L’appuntamento è consigliato per i bambini da 8 anni in poi.

La rappresentazione della fiaba per musica, ombre e danza da “L’oiseau de feu” di Igor Stravinsky e le figure di Enrico Baj, è con Valeria Barreca, Gloria Dorliguzzo, Tiziano Ferrari. Regia e scene di Fabrizio Montecchi, sagome di Nicoletta Garioni.

A dieci anni dalla sua prima rappresentazione Teatro Gioco Vita ripropone L’uccello di fuoco,

uno dei suoi spettacoli più importanti e di maggior successo, che però non si presenta come una semplice ripresa ma come una nuova versione, matura e significativa evoluzione dello rappresentazione originale.

Così come Stravinskij ne L’uccello di fuoco ha creato una musica che si pone in diretto rapporto con la storia, ne segue gli episodi e, in funzione di essi, plasma la propria forma sonora, così anche lo spettacolo, grazie ad un sistema di segni scenici fortemente narrativi, si dà come il racconto di una storia.

I biglietti possono essere acquistati on line, nella sezione della Biglietteria Teatri e Musei del sito www.comune.siena.it, fino alla mezzanotte di giovedì 15, oppure al botteghino dei Rozzi nello stesso giorno dello spettacolo, a partire dalle 15. Ogni persona ne può acquistare fino a un massimo di 5. Non è consentito il cambio di turno orario.

Info: ufficio Prenotazioni 0577 292615/14, fino a venerdì, dalle ore 9,30 alle ore 12,30; ufficio Teatri 0577 292225/24; ticket@comune.siena.it.