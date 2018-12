Live di Mr. Marcaille alla Corte dei Miracoli 

Il violoncellista metal protagonista di un concerto a metà strada tra Bach e Motorhead. A seguire aftershow con Magma dj

SIENA. Questa sera (8 dicembre) consueto appuntamento con i live alla Corte dei Miracoli a partire dalle ore 22. Protagonisti della serata sarà Mr Marcaille, violoncellista metal che si è già esibito sui palchi di mezza Europa: Francia, Belgio, Svizzera, Germania, UK. Assieme al violoncello opportunamente distorto, una batteria formata da due grancasse, ed ecco la one man band perfetta. Qualcosa tra Bach e Mötorhead. Pezzi come “Wall of death” o “Destroy” giocano con gli stereotipi da metalheads e riprongono in chiave sporca brutta e cattiva le schitarrate ispirate dal thrash metal dei gruppi della Bay Area. Il disco Kill! Kill! Kill!, registrato in presa diretta, riesce a rendere bene l’impatto potentissimo di Mr. Marcaille. Arnaud, questo il vero nome di Mr. Marcaille, è un musicista esperto, cresciuto con una formazione classica e poi deviato da Satana sulla via del rock’n’roll.

È attivo poi anche in altri progetti, molto diversi da quello principale. Assieme alla compagna Sophie, con cui da anni vive a Bruxelles (anche se Arnaud è francese, originario di Lille) ha fondato i Rraouhhh!, gruppo di elettronica old school in cui la coppia suona vecchi sintetizzatori e tastiere, di cui è stato pubblicato da pochissimo il secondo disco. La coppia ha poi ideato un progetto come Aerobiconoise, una performance di noise elettronico accompagnato da un’esibizione sportiva. Tra gli altri side-projects di Arnaud c’è Frites, un ensemble sperimentale, “un progetto un po’ più aperto, con alcuni ragazzi francesi della zona di Saint-Étienne che si dedicano al circuit bending, e quindi fabbricano e modificano gli strumenti, è un gruppo in cui facciamo soprattutto dell’improvvisazione”. A seguire aftershow by Magma.

Ingresso 3 €

(free entry until h 23:00)

Riservato ai soci CdM, possibilità di tesserarsi direttamente la sera del concerto.

Powered by Horn Ok Please