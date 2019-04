Le vecchie foto di famiglia in mostra a palazzo Sansedoni

SIENA. Gli archivi fotografici custoditi nelle case dei senesi in mostra a Palazzo Sansedoni. Sarà visitabile dal prossimo 15 aprile “Mappe del tempo, archivio e memoria”, ovvero l‘esposizione dei lavori dei partecipanti al workshop del giovane artista e fotografo Francesco Levy che, attraverso una serie di incontri, ha coordinato il lavoro di un gruppo di giovani tra i 18 e i 35 anni che hanno effettuato una ricerca privata negli archivi fotografici di famiglia. Questo progetto laboratoriale ha coinvolto direttamente i partecipanti in una ricerca tra le immagini del passato da mettere in dialogo con quelle del loro presente.

L’iniziativa, curata e promossa, dall’Associazione Culture Attive si inserisce nel Festival Siena Città Aperta ai Giovani, realizzato dall’ assessorato alle Politiche Giovanili, Fondazione MPS, Università degli Studi di Siena e Università per Stranieri di Siena con il supporto di Vernice Progetti Culturali.

La raccolta fotografica sarà inaugurata il 15 aprile alle 16.30 e visitabile, a ingresso gratuito, fino al prossimo 8 maggio dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17.