Le Jam session di Siena Jazz arrivano nella contrada del Drago

SIENA. A Siena tornano gli storici appuntamenti delle “Jam Session in Contrada” spettacoli singolari che vedono la partecipazione estemporanea di docenti e studenti della 49ma edizione dei seminari internazionali estivi di Siena Jazz

Domenica 28 luglio alle ore 21.30 la musica arriva in “Camporegio” nella Contrada del Drago dove gli allievi daranno vita a singolari improvvisazioni. Nel primo set: “Siena Jazz incontra il Conservatorio A. Roldan dell’Avana” sul palco Enrique Mario Rodriguez Toledo (tromba), Lazaro Dagoberto Gonzales Sibore (violino), Federico Frassi (piano), Alessandro Paternesi (batteria), Silvia Bolognesi (contrabbasso). Nella seconda parte della serata si esibiranno gli studenti dei corsi internazionali.

Lunedì 29 luglio sempre alle ore 21.30 nei meravigliosi giardini de “L’Oliveta” nella Contrada della Chiocciola, in collaborazione con la Società San Marco nuovo appuntamento con “Siena Jazz incontra il Conservatorio A. Roldan dell’Avana”. Sul palco Orlando Carrodeguas Boza (tromba), Stefano Franceschini (sax), Alfonso Santimone (piano), Matteo Bonti (contrabbasso), Ettore Fioravanti (batteria). Il secondo set sarà affidato agli studenti dei corsi internazionali.

Le due serate sono all’insegna di una collaborazione internazionale con Cuba resa possibile grazie a un bando internazionale che Siena Jazz ha vinto.

Sempre in Contrada il 30 e 31 luglio nella Lupa e ancora il 6 e 7 agosto nella Tartuca, i “Concerti finali” a conclusione di ciascuna delle due settimane dei corsi. Saranno attivati due palchi che “suoneranno” in contemporanea, e che vedranno esibirsi tutti e 64 i gruppi di musica di insieme nati nel corso dei seminari 2019 e diretti ciascuno dal proprio docente che suonerà come leader della formazione, regalando una vera festa della musica.