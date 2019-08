Le formazioni cameristiche allieve dell’Accademia protagoniste a Palazzo Chigi

Il Chigiana International Festival 2019 tiene a battesimo due giovani formazioni internazionali, il Quartetto Eridiano e il Trio Roszyk-Sanna-Boggian

SIENA. A partire da quest’anno, l’Accademia Chigiana di Siena si fregia di un nuovo e prestigioso docente di musica da camera: si tratta del violoncellista Clive Greensmith, la cui esperienza – quale solista di calibro, e quale membro di uno dei quartetti più importanti al mondo, il Tokyo Quartet oltre che, più recentemente, di membro fondatore del Trio Montrose – è sinonimo e garanzia di estrema perizia agli occhi delle giovani formazioni cameristiche, alle prese con l’arduo passaggio dalla fase di altro perfezionamento musicale a quella del vero e proprio debutto professionale. Domani sera, alle 21.15 a Palazzo Chigi Saracini il Chigiana International Festival 2019 tiene a battesimo due giovani formazioni internazionali, il Quartetto Eridiano e il Trio Roszyk-Sanna-Boggian, in un programma di brani molto amati dal grande pubblico, comprensivo del giovanile Quartetto in la minore n.2, op.13 di Mendelssohn e del Trio in mi bemolle, n.2 op.100, D.929 di Schubert.