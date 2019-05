Le donne senesi ricordano i libri dati alle fiamme nella Germania nazista

Appuntamento il 10 maggio nella sala storica della Biblioteca degli Intronati

SIENA. Venerdì 10 maggio 2019 ore 17,30, nella suggestiva Sala Storica della Biblioteca Comunale degli Intronati il Centro Culturale delle Donne “Mara Meoni” e l’Associazione Donne di carta che da anni lavorano in sinergia per promuovere la lettura e la cultura delle donne, ricorderanno alcuni dei libri dati alle fiamme nella Germania nazista. L’appuntamento si intitola “BERLINO, OPERNPLATZ 10 MAGGIO 1933”. La prosa sarà affidata alla voce, all’emozione e alla memoria delle Persone Libro giunte per l’occasione oltre che da Siena, da Roma, Napoli, Arezzo, Valdarno.