“La verità nello specchio”: il libro di Mariotti si presenta alla Mondadori

Oltre all’autrice, partecipa all’incontro la giornalista scrittrice Simona Merlo

SIENA. Dodici istantanee, dodici storie diverse che restituiscono la fotografia di una società come la nostra in cui molteplici “io” si disperdono, confliggono, parlano senza ascoltarsi. È “La verità nello specchio e altri racconti” (primamedia editore), il libro scritto da Elisa Mariotti, con la prefazione di Francesco Ricci, che sarà presentato a Siena venerdì 7 febbraio (ore 17,30 – Libreria Mondadori, via dei Montanini 112). All’incontro, oltre all’autrice, interverrà la giornalista e scrittrice Simona Merlo.

Il libro – Nel volume la vita si rispecchia e si riconosce, anche se l’immagine che ne risulta è costituita in prevalenza dalla violenza (individuale e di gruppo), dalla maternità vanamente inseguita o negata, dall’incomunicabilità, dalla precarietà del lavoro, dall’isolamento, dalla morte che recide vite in fiore. I personaggi che incontriamo appaiono fragili, ma sanno trovare riserve di forza inaspettate per provare a cambiare prospettiva e raggiungere così il giro di boa; sanno leggersi dentro per cercare le risposte ai dubbi esistenziali che li tormentano, anche se questo comporta una faticosa presa di coscienza; si scoprono soli e, soli, provano a salvarsi. Con una scrittura scarna ed essenziale, l’autrice ci accompagna nelle vite di Cloè, Giorgio, Giulia e dei protagonisti dei suoi racconti per dimostrare che la salvezza è difficile – perché legata alla tenacia del singolo individuo -, ma non preclusa. Disillusione e amarezza lasciano sempre il passo alla speranza, senza la quale, parafrasando Eraclito, sarebbe impossibile trovare l’insperato.

L’autrice – Elisa Mariotti, classe 1979, nata a Siena, dove tuttora vive, lavora da anni in ambito assicurativo. Fervida lettrice, si avvicina alla scrittura in fase adolescenziale. Nel 2016 viene pubblicato il suo primo libro, “Occhi negli occhi” (Europa edizioni), finalista al concorso letterario Città di Siena II edizione. Nel 2017, grazie alla partecipazione al concorso letterario promosso dalla casa editrice Pagine srl, sette sue poesie vengono inserite all’interno della collana Navigare. Sempre nel 2017 prende parte anche al concorso letterario Racconti Toscani, promosso da Historica Edizioni, con il racconto “Appuntamento col futuro” che viene scelto per la loro antologia. Altro racconto, “Una nuova alba”, sempre per Historica Edizioni, è stato incluso nell’antologia Racconti Toscani edizione 2018. Tra il 2018 e il 2019 pubblica, sempre a seguito della partecipazione a concorsi letterari e sempre all’interno di antologie due racconti per bambini: “Sputafuoco e Ricciolino” all’interno della Collana eBook di Penna d’Autore n. 22 e “Bianchina e Nerone alla ricerca della statua perduta” nel secondo volume Favole e Fiabe di Historica. Una sua lettera romanzata viene scelta per entrare a far parte del volume “Caro maschio che mi uccidi” edito da Fusibilia, sul delicato tema del femminicidio.