La musicalità della natura e della materia nella Chiesa di Sant’Agostino

Antonio Caggiano, Christian Schmitt e il Chigiana Percussion Ensemble in una performance elettroacustica, con il live electronics di Alvise Vidolin /Nicola Bernardini

SIENA. Sabato 27 luglio, ore 21.15 nella Chiesa di S. Agostino, il percussionista di fama internazionale Antonio Caggiano, il Chigiana Percussion Ensemble, di cui è fondatore, tra gli ensemble di percussioni più applauditi d’Europa, e l’oboista Christian Schmitt, un’altra “legend” dell’Accademia Chigiana, dov’è docente dal 2017, saranno “protagonisti acustici” di una performance con il live electronics di Alvise Vidolin e Nicola Bernardini, con la regia del suono di Giorgio Nottoli, di grande spessore. Al concerto partecipa Martina Russo, allieva di Caggiano che dal 2015 è docente di percussioni all’Accademia Chigiana.