La fonte delle Monache si apre alla città

Per due fine settimana al mese da marzo a giugno i volontari de La Diana accompagneranno i visitatori

SIENA. Per due fine settimana al mese, da marzo a giugno, l’associazione La Diana terrà aperta la Fonte delle Monache per consentire ai cittadini senesi e ai turisti di visitare questo suggestivo monumento cittadino.

La Fonte si trova in via delle Sperandie n°47, poco dentro a Porta San Marco, all’interno di una suggestiva valle verde interna al perimetro delle mura medievali. Essa, una delle più “misteriose” della città data l’assenza di citazioni in mappe o documenti storici, è databile alla metà del 1300 ed è alimentata da un proprio bottino, che forniva acqua ad un convento di suore del soprastante monastero, fondato nel 1273 dalla Beata Santuccia di Gubbio e da una suora chiamata Sperandia. Le monache benedettine di Sant’Agnese si chiamavano infatti anche Sperandie o Spera in Dio, da qui il nome della strada. La fonte è ospitata all’interno di una grande grotta scavata nell’arenaria; con un camminamento sotterraneo, tuttora esistente, si poteva accedere all’interno del convento di clausura senza violarne l’obbligo da parte delle religiose. Al suo interno un completo sistema di utilizzo dell’acqua: la fonte “dell’acqua buona”, un grande lavatoio interno, un secondo lavatoio esterno, una ulteriore vasca per l’irrigazione dell’area agricola. Il tutto magnificamente affacciato sulla suggestiva valle dell’Orto Botanico, fra Porta San Marco e Porta Tufi.

I giorni previsti per le aperture sono:

Sabato 7 marzo ore 15 – 18

Domenica 22 marzo 9,30 – 12.30

Sabato 4 aprile ore 15 – 18

Domenica 19 aprile ore 9.30 – 12.30

Sabato 2 maggio 15 – 18

Domenica 17 maggio 9.30 – 12.30

Sabato 6 giugno 15 – 18

Domenica 21 giugno 9.30 – 12.30

L ’ingresso alla Fonte delle Monache è gratuito e i volontari della Diana effettueranno due turni per ogni apertura per accompagnare gli ospiti. Il sabato alle 15.00 e alle 16.30, la domenica alle 9.30 e alle 11.00. Si consiglia agli interessati di essere all’ingresso almeno 5 minuti prima dell’orario previsto.

Chi fosse interessato alla visita di un gruppo, dovrà prendere contatto per un preavviso con l’associazione al fine di predisporre una congrua presenza di volontari per garantire una corretta fruizione dei luoghi.

La Diana è lieta di aprire la fonte anche in altre giornate su prenotazione contattandoci con congruo preavviso. Il riferimento per ogni comunicazione dovrà avvenire a mezzo e-mail all’indirizzo segreteria@ladianasiena.it

L’apertura potrà essere limitata o sospesa in osservanza di eventuali ordinanze delle autorità.