La Chigiana si tinge delle note di Frank Zappa e Charles Mingus

Appuntamento che rinnova la felice collaborazione tra l’Accademia Musicale Chigiana, Siena Jazz – Accademia Nazionale del Jazz e l’Istituto Superiore di Studi Musicali Rinaldo Franci

SIENA. Il Chigiana International Festival 2019 presenta Chigiana meets Siena Jazz. Venerdì 2 agosto, alle ore 21.15 nella Chiesa di Sant’Agostino, si rinnova l’esclusivo appuntamento nato dalla felice collaborazione fra le tre istituzioni del Polo Musicale Senese: l’Accademia Musicale Chigiana, Siena Jazz – Accademia Nazionale del Jazz e l’Istituto Superiore di Studi Musicali Rinaldo Franci.