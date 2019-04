“La Cattedrale” chiude il Festival del Teatro Amatorial

Sabato 13 Aprile arriva ai Concordi uno spettacolo di Teatro Fisico messo in scena dalla Compagnia Teatrale Costellazione di Formia

MONTEPULCIANO. Giungono alla conclusione gli appuntamenti con il Festival Nazionale del Teatro Amatoriale, organizzato al Teatro dei Concordi di Acquaviva dall’associazione “Il Fierale”. Alla rassegna hanno partecipato proposte provenienti da compagnie amatoriali di tutta Italia, in attesa della serata di premiazione che si terrà sabato 27 Aprile.

Il sesto e ultimo appuntamento con la rassegna è fissato per sabato 13 Aprile alle ore 21:15 con “La Cattedrale”, uno spettacolo di Teatro Fisico liberamente ispirato a “Notre Dame de Paris” di V.Hugo, che verrà messo in scena dalla Compagnia Teatrale Costellazione proveniente da Formia. La compagnia è stata fondata nel 2005 ed è membro dell’Unione Italiana Libero Teatro, ha rappresentato l’Italia all’estero per ben 17 volte, ricevendo 109 premi nazionali. Si muove lungo le direttrici del teatro contemporaneo, formando attori attraverso i laboratori annuali e gli stage di approfondimento tenuti da professionisti.

“La Cattedrale” è uno spettacolo premiato in numerosi festival nazionali e internazionali: nonostante le chiare ispirazioni, il testo è stato riscritto, secondo una prassi ormai consolidata dallo stile dell’autrice Roberta Costantini, rielaborandola attraverso una visione contemporanea. La regia sottrae narrazione alla centralità del personaggio di Quasimodo per restituirla alla coralità che ben rappresenta l’universalità delle grandezze e delle miserie dei vari personaggi su cui agisce il Destino. Nello spazio scenico e in platea si muovono dodici attori che mutano d’aspetto e di ruolo, evidenziando un mondo di finzione, falsità e convenienza, in cui imperversano l’accattonaggio morale e la pochezza etica, così pericolosamente specchio della quotidianità odierna.

I biglietti per lo spettacolo sono disponibili in prevendita o in prenotazione anche presso il negozio “Arredo Culicchi” in via F.lli Braschi 71, Acquaviva di Montepulciano (dalle ore 17 alle ore 19) o al numero di telefono 0578 767562.