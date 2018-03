Lo scrittore italo canadese sarà intervistato dalla giornalista Annalisa Coppolaro

SIENA. Keith Henderson, autore di Acqua Sacra, un romanzo ambientato tra Abruzzo e Canada, è in tour anche a Siena, domani pomeriggio sarà presente al Liceo Scientifico Galileo Galilei e oggi, lunedì 12 marzo, alle ore 15.30 al Bar Caracas di Siena un primo evento: come preview, verrà intervistato dalla giornalista Annalisa Coppolaro sul suo romanzo, appena uscito nella traduzione italiana firmata da Fiorella Paris.

L’incontro di oggi è il primo del tour italo-canadese che a Siena è organizzato dall’Associazione CanaDiana, che da anni mette in contatto autori senesi e canadesi grazie all’impegno del presidente Fabrizio Ghilardi, del visepresidente Laura Failli , insegnante al Galileo Galilei, e del direttore operativo Laura Ferri, traduttrice e insegnante senese.

Oggi pomeriggio vi sarà l’opportunità di ascoltare l’intervista sui temi del libro, e di seguire letture di estratti di Acqua Sacra in italiano e inglese, un best seller che ruota intorno alla passione dell’autore per l’Italia ma anche alla voglia di narrare momenti scomodi di questi ultimi anni, come la ricostruzione dopo il terremoto dell’Abruzzo.

Il tour poi continua a Bologna, Roma, Abruzzo e poi nel Canada. Da non perdere.