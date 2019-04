Ivano Dionigi presenta “Quando la vita ti viene a trovare”

Venerdì, 12 aprile, alle 17.45 all’AccaBì di Poggibonsi un affascinante dialogo tra mondo antico e presente

POGGIBONSI. Uno dei più grandi studiosi della cultura classica, Ivano Dionigi, sarà venerdì 12 aprile a Poggibonsi (auditorium del Centro culturale AccaBì, via Carducci, ore 17.45) per presentare il suo Quando la vita ti viene a trovare. Lucrezio, Seneca e noi, Laterza, un dialogo tra il nostro presente e le parole e il pensiero di Lucrezio e di Seneca, alla ricerca di strade possibili, delle giuste domande da rivolgere alla nostra vita e ai suoi labirinti. Solitari restare a riva a osservare le tempeste della vita o salire a bordo senza troppo curarci dei compagni di viaggio? Seguire le leggi del cosmo o le leggi dell’io? Scegliere la politicao l’antipolitica? Il negotium o l’otium? Credere o capire di fronte a Dio e alla morte? Seguire la lezione dei padri o la rivoluzione dei figli? Lucrezio e Seneca hanno fatto il controcanto al presente ponendosi le domande ultime. Non importa quali risposte abbiano dato, importa invece la loro allergia al conformismo, alla banalità. Importa il coraggio di sperimentare, in solitudine e in autonomia, cosa significa sopportare la verità quando la vita ti viene a trovare. A loro dobbiamo rivolgerci per ricordarci come eravamo e come potremmo essere.

L’incontro sarà introdotto da Gloria Mugelli e accompagnato dalla lettura di alcuni passi del libro.

L’iniziativa è ideata e curata dall’Associazione “la Scintilla” con il patrocinio del Comune di Poggibonsi e la collaborazione del Liceo “Alessandro Volta” di Colle di Val d’Elsa.

L’autore

Ivano Dionigi, professore ordinario di Lingua e letteratura latina, ha fondato e dirige il Centro Studi “La permanenza del Classico” dell’Università di Bologna,di cui è stato Rettore. È presidente della Pontificia Accademia di Latinità e dirige la rivista “Latinitas”. Nei suoi studi si è dedicato particolarmente a Lucrezio e Seneca e ha curato volumi sul rapporto antico/presente. Tra i più recenti: I classici e la scienza. Gli antichi, i moderni, noi (2007), Madre, madri (2008), Elogio della politica (2009), Il dio denaro (2010), Animalia (2011), Eredi (2012) e Barbarie (2013) per Rizzoli. Per Mondadori ha scritto Il presente non basta. La lezione del latino (2016).