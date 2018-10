Io dico si di Aristarco si presenta alla Mondadori

L'autore si rivolge ai ragazzi con la consapevolezza che essi rappresentano il domani

SIENA. Dopo il successo di IO DICO NO Daniele Aristarco torna a Siena per la prima presentazione ufficiale del suo nuovo libro IO DICO SI storie di sfide e di futuro, edito da Einaudi ragazzi.

Come Libreria crediamo molto in questo libro e in Daniele Aristarco, autore sensibile e determinato, che con la sua voce chiara parla ai ragazzi consapevole che essi rappresentano il domani.

E con questa responsabilità affronta temi importanti, evoca personaggi che con le loro storie hanno costruito il mondo e i valori che condividiamo e ai quali dovremmo ispirarci ogni giorno.

Un’occasione unica per scoprire un libro molto atteso e al quale auguriamo tanta tanta fortuna. Quindi siete tutti invitati a partecipare grandi e piccoli.

Appuntamento alla Libreria Mondadori di Siena mercoledì 3 ottobre 2018 dalle ore 17:00.