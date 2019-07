Il Quartetto Prometeo interpreta la musica dei talenti chigiani

Musiche di Kim, Benedetti, Daprile, Yamashita, Wegher, Vossoughi, Perotti, Pan, Vaquero, La Spina, Devauz, Kubo

SIENA. Il Chigiana International Festival è un’occasione unica per scoprire i più giovani creatori della nuova scena musicale, in quella particolare fase della vita di un artista che è il periodo del perfezionamento. Qui gli intenti musicali sono già chiari, ma vi è ancora spazio per accogliere alcune suggestioni esterne, da parte di personalità ritenute significative. Spesso, questi incontri fungono da veri e propri detonatori per la creatività che, grazie a essi, si sente finalmente libera di deflagrare in tutta la sua originalità. È questo il senso profondo del lavoro che Salvatore Sciarrino, tra i maggiori compositori italiani viventi conduce ogni anno a Siena con i suoi giovani allievi del corso di alto perfezionamento in composizione dell’Accademia Chigiana, che provengono quest’anno dall’Italia, dalla Spagna, dal Canada, dall’Iran, dal Giappone, dalla Corea e dall’Australia. Le loro musiche – elaborate in queste ultime settimane a Siena – saranno quindi presentate in pria assoluta a Siena, nel concerto della prestigiosa formazione residente all’Accademia Chigiana durante il corso di Sciarrino, il Quartetto Prometeo, venerdì 26 luglio, alle 21.15, a Palazzo Chigi Saracini.