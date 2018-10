Il prog-metal dei Quasiviri protagonista alla Corte dei Miracoli

Il 6 ottobre concerto live e aftershow rock'n'roll del dj Skemp

SIENA. Sabato prossimo (6 ottobre) consueto appuntamento con i concerti live alla Corte dei Miracoli a partire dalle ore 22. Protagonisti della serata i Quasiviri, con la loro fusione di math-metal monolitico e techno-calypsokraut robotica, a seguire aftershow a tutto rock’n’roll con il mitico dj Skemp!

I Quasiviri sono Roberto Rizzo al synth, Chet Martino al basso 8 corde e Andreì Arraiz-Rivas alla batteria. Due italiani e un canadese. I Quasiviri brutalizzano il prog e inneggiano con cori solenni, innestando melodie trapanacervello su armonie nude e crude ma soprattutto distorte. Dopo The Mutant Affair e Freak Of Nature, presentano Super Human, loro terzo disco, noncheì terzo di un’ideale trilogia dedicata all’uomo e alla scoperta di sé, una sorta di romanzo di formazione in musica, come una Divina Commedia finita male, in cui si parte dal paradiso, si passa per l’inferno e si finisce al purgatorio.

Nelle parole di Andreì, autore di tutti i testi, “Super Human eÌ un’ode alla condizione umana. Contemporaneamente esorta noi uomini ad accettare questa condizione, nella speranza che la consapevolezza di essa porti a un maggior senso di pace e compimento. Canzoni come No One to Blame, Sweet Deconstruction e Smudge Life celebrano la natura contraddittoria della nostra esistenza, mentre The Perennial Pose, Thoughts Vs Feelings, e Sound Is Now! danno un senso di rivelazione, di smascheramento e di resa. Infine, eÌ l’idea che abbiamo di noi stessi, la nostra recita da Super Human, che ci rende cioÌ che siamo“.

Come dei Devo che fanno prog con la massa sonora degli Sleepytime Gorilla Museum, in questo ultimo episodio discografico rinnovano la formula poliedrica, schizzata e personalissima, risultando ancora più massicci e coesi. Il disco vede la collaborazione di Nicola Ratti (giaÌ insieme a Chet in Ronin e Pin Pin Sugar, oggi nome di spicco della scena elettronica sperimentale internazionale) alla chitarra nel brano Seasons of Love. E’ stato registrato e mixato da Roberto Rizzo, Fabio Intraina e Mauro Maccarini al Trai Studio e masterizzato da Giovanni Versari a La MaestaÌ.



Ingresso: 2 euro (free entry until h23) Ingresso riservato ai soci CdM, possibilità di tesserarsi direttamente la sera del concerto.