Il Palmyra-Macedon High School Select Choir in concerto a Siena

Domenica 14 aprile alle ore 15.30 nella Chiesa di San Pietro alle Scale

SIENA. Domenica 14 aprile alle ore 15.30 la Chiesa di San Pietro alle Scale (a Siena in via San Pietro) ospiterà un concerto del prestigioso complesso corale statunitense The Palmyra-Macedon High School Select Choir di retto da Jill Davis.

In programma musiche di autori quali Weatherly, Donato, Halloran, Dickau e una serie di arrangiamenti di celebri canti americani. Il concerto è organizzato in collaborazione con il Coro Agostino Agazzari di Siena.

Il Palmyra-Macedon High School Select Choir è un gruppo di trentadue giovani cantanti americani tra i 16 e i 19 anni dediti al canto in parallelo alla loro educazione scolastica. Gli studenti sono ammessi nel Coro attraverso un rigoroso processo di audizione. Questo processo è incentrato sulle loro capacità musicali e sulle loro ordinarie performance scolastiche.

Il Coro appartiene alla Palmyra Macedon High School, una Scuola situata nello Stato di New York. Nel corso degli anni l’ensemble ha ricevuto importanti riconoscimenti dalla New York State School Music Association, oltre ad essersi esibito davanti a palcoscenici nazionali e internazionali. Il suo repertorio si estende su una varietà di generi, lingue ed epoche musicali.

Jill Davis è la direttrice di musica vocale alla Palmyra Macedon High School, oltre che direttrice stessa del Coro. Ha conseguito il Master in direzione corale presso la Eastman School of Music e ha ottenuto la certificazione di leadership educativa presso la Warner School. Nel 2017 è stata finalista nella competizione nazionale “ACDA National Graduate Conducting Conpetition”.

L’ingresso è libero.