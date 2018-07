PIEVASCIATA. Martedì, 31 luglio alle 19:00, tornerà a trovarci Lucie Koechlin, mezzosoprano che vive tra la Svizzera e Castellina in Chianti, accompagnata da Michelangelo Rinaldi e Roberto Vacca. Insieme ci guideranno in un accattivante viaggio nel tempo con un vasto repertorio: dalla Francia degli Chansonniers all’Italia delle Villanelle, includendo incantevoli brani che vanno da La vie en rose di Edith Piaf a Valzer per un amore di Fabrizio De André.

Dopo il concerto verrà offerto un aperitivo con i vini dell’Azienda Casuccio Tarletti.