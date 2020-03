SIENA. Il Comitato Dante Alighieri di Siena invita alla celebrazione del DanteDì. Con questa iniziativa che vuole anche vincere l’isolamento forzato, il Comitato di Siena della Società Dante Alighieri invita tutti i senesi a celebrare la giornata di mercoledì 25 marzo, che, oltre a essere il Capodanno Senese, è dedicata al Sommo Poeta,

Tutti coloro i quali lo vorranno sono invitati ad aprire le proprie finestre e balconi il 25 marzo alle 18 e leggere ad alta voce le terzine di Dante su Paolo e Francesca nel canto V dell’Inferno (vv.103/108). Ciò avverrà contemporaneamente nei più di cinquecento Comitati presenti nei cinque continenti e con questo atto non si celebrerà solo il Sommo Poeta ma si rinnoverà in noi stessi e in tutto il mondo anche l’amore per la lingua e la cultura italiane.