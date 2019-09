Il calendario letterario degli Intronati si arricchisce con “Il martedì senese”

Al via tutti gli appuntamenti di settembre

SIENA. Più ricco e articolato, il calendario letterario della Biblioteca degli Intronati che dedica un giorno alla settimana al racconto di una pubblicazione o un protagonista legato alla nostra città dal titolo: “Il Martedì Senese”. L’occasione per scoprire quanto fatto da intellettuali, artisti, scrittori del nostro territorio che si sono distinti nel mondo, ma che hanno sempre mantenuto un legame con Siena.

Due gli appuntamenti previsti in programma per il mese di settembre. Il primo, martedì 17 è dedicato allo scultore Giulio Corsini. Un viaggio, tra talento e passione, in compagnia di Raffaele Ascheri, presidente del CdA della Biblioteca, il docente d’Arte Cristina Ciulli e Francesca Cambi Gado, storica dell’Arte, che si intreccia con la vita dell’artista, nato a Siena il 2 agosto 1913 e morto a Firenze il 13 aprile 2009. Nel ripercorrere le principali tappe di Corsini, i premi e i riconoscimenti ottenuti nel tempo per il suo spiccato senso della materia, e la sua capacità di rendere la plasticità e la fisicità dei soggetti, in particolar modo della figura femminile tanto amata, delle innumerevoli opere commissionate anche in luoghi lontani come l’America Latina, si scopre un uomo fortemente legato alle sue radici che ha regalato alla città numerosi lavori come la Fontana della Contrada della Pantera, la sua opera più conosciuta e apprezzata dai senesi.

Il secondo tributo è volto a Mario Morellini e al suo “Almanacco 1838” (ed. Effegi). Un libro che è una sorta di fotografia ISTAT ante litteram, una ristampa anastatica in cui l’autore ripropone un tuffo nel passato, un’esperienza visiva identica all’originale con dati, notizie e informazioni utili legate al territorio. Non una semplice lettura, quindi, ma un qualcosa di più, un regalo alla, forestieri e viaggiatori per conoscere Siena che sarà protagonista il 24 settembre alla presenza dello stesso autore e del presidente della Biblioteca.

Ma gli appuntamenti con la maestria della penna anche di chi non è di questa città, non terminano qui.

Giovedì 19 settembre, infatti, è in programma l’incontro tra Ascheri e Aurelio Musi, professore ordinario di Teoria e Storia delle Istituzioni all’Università di Salerno, per presentare il suo lavoro “Masaniello”. Il masaniellismo e la degradazione di un mito (ed. Rubbettino). L’occasione per affrontare il processo storico attraverso il quale Masaniello si trasforma in napoletano-tipo per confluire poi in una condizione, in un complesso di comportamenti che nel linguaggio mediatico sono stati definiti ‘masaniellismo’.

A seguire, il giorno successivo, 20 settembre, Raffaele Ascheri dialogherà con Andrea Capussela, autore di “Declino. Una storia italiana” (ed. Luiss University Press). <<Un tentativo di legare – come ha dichiarato lo stesso autore in un’intervista – le dinamiche economiche di lungo periodo con tutta la storia politica del Paese, e di inquadrarle in un’interpretazione complessiva. Il libro ripercorre la storia in quei dettagli che sono stati decisivi per le cause del declino di oggi>>.

Mercoledì 25 settembre il presidente della Biblioteca incontrerà Adriano Viarengo per parlare del suo “Lorenzo Valerio. La terza via del Risorgimento” (ed. Carocci), per far conoscere al pubblico il pensiero illuminato di questo politico italiano (1810-1865), giornalista, filantropo, manager, e alto funzionario dello Stato.

A chiudere il mese di settembre, il 27, sarà una pubblicazione che affronta un tema di grande attualità “Il benessere digitale” (ed. Il Mulino) di Marco Fasoli. Un interessante e stimolante confronto con un esperto della materia e un docente come Raffaele Ascheri dal quale far scaturire svariati stimoli di riflessione fra i presenti all’appuntamento.

Tutti gli incontri sono ad ingresso libero e si terranno alle ore 17,30 nella Sala Storica (via della Sapienza, 5).