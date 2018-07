SIENA. Venerdì 20 luglio, la programmazione del Chigiana International Festival 2018, Sounding Time propone due eventi dedicati al repertorio quartettistico, e più in generale cameristico, che si iscrivono nella linea di concerti festivalieri Chigiana Factor, rispettivamente alle 19 e alle 21,15, nel Salone dei Concerti di Palazzo Chigi Saracini.



Alle 19,00 è previsto il concerto degli allievi della classe di Quartetto e Musica da camera tenuta da Günter Pichler, fondatore del quartetto Alban Berg e, alle 21,15, il concerto degli allievi della classe di composizione, che presenteranno le loro nuove composizioni, frutto del lavoro di alto perfezionamento svolto a Siena sotto l’egida di Salvatore Sciarrino, nell’interpretazione del Quartetto Prometeo, prestigiosa formazione in residenza al corso, composta da Giulio Rovighi e Aldo Campagnari, violini, Massimo Piva, viola e Francesco Dillon, violoncello, e con la partecipazione di Matteo Cesari, al flauto e di Paolo Ravaglia, al clarinetto.



Le provenienze dei giovani compositori iscritti al corso testimoniano dell’internazionalità del corpo studentesco dell’Accademia. Andres Fernandez (Bolivia) presenterà il brano Strappare per flauto, clarinetto e quartetto d’archi, Leonardo Ferreira Silva (Brasile), Lasst tausend Blumen blühen: II (Fai sbocciare un migliaio di fiori) per quartetto d’archi, di Eunhyae Im (Corea del Sud), I have been, and always will be per flauto in sol, clarinetto e violoncello, Federico Perotti (Italia), Quartetto di durezze per quartetto d’archi, Ardavan Vossoughi (Iran), Sonetto per trio d’archi, Jin Wook Jung (Corea del Sud), La pyramide de Macaron per flauto e trio d’archi, Marco Benetti (Italia),Five dances (da un film di A. Brown) per flauto, clarinetto e quartetto d’archi, Matteo Cristofori (Italia), Ut Des Doper flauto, clarinetto e quartetto d’archi, Devaux Keiko (Canada), Salt per quartetto d’archi e Maxime Daigneault (Canada), L’île flottante per flauto, clarinetto e quartetto d’archi.



Il Chigiana International Festival & Summer Academy, intitolato quest’anno Sounding Times porta in scena a Siena e nei luoghi più suggestivi delle Terre senesi, dal 6 luglio al 31 agosto 2018, 62 concerti ed eventi musicali realizzati in esclusiva, con una particolare attenzione al rapporto tra suono e tempo in musica. Il festival include nella propria programmazione l’84° edizione della prestigiosa Accademia estiva di alto perfezionamento musicale chigiana. Le masterclass a porte aperte, formazioni inedite con i grandi solisti, l’ORT- Orchestra della Toscana, l’Orchestra Giovanile Italiana, il Quartetto Prometeo, il Chigiana Percussion Ensemble, il Coro della Cattedrale “Guido Chigi Saracini”, l’Orchestra dei Conservatori della Toscana e un sound design lab per il live electronics affiancano i giovani talenti provenienti da tutto il mondo fanno della Chigiana oggi un’istituzione modello in cuiformazione, produzione e grande spettacolo diventano una cosa unica.

Il Chigiana International Festival & Summer Academy 2018 è realizzato con il sostegno determinante della Fondazione Monte dei Paschi di Siena e con il contributo di Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Regione Toscana, Banca Monte dei Paschi di Siena, Lega del Chianti, Comune di Siena, Opera della Metropolitana e Arcidiocesi di Siena, Colle Val d’Elsa e Montalcino, Complesso Museale Santa Maria della Scala, Siena Parcheggi, Finanziaria Senese di Sviluppo, Ferrovie dello Stato. Un ringraziamento speciale va al Rotary Club Siena Est e al Rotary Club Siena, oltre che al Distretto Rotary 2071. Inoltre, per alcuni specifici progetti, si ringraziano l’Università degli Studi e l’Università per Stranieri di Siena, Siena Jazz, l’Istituto Superiore di Studi Musicali “Rinaldo Franci” di Siena, Inner Room Siena, i Comuni di Castellina in Chianti, Sovicille, Murlo e Colle Val d’Elsa, la Pro Loco di Casole d’Elsa, l’Associazione Culturale E20 Virtus di Poggibonsi, il Festival Quartetto d’Archi di Loro Ciuffenna, la Compagnia Corps Rompu, l’Associazione “Amolamiaterra”, l’Associazione Le Dimore del Quartetto.



Media partner del Chigiana International Festival 2018 sono Radio 3 Rai, Classica HD, Amadeus, La Nazione QN, Radio Siena TV e Siena News.