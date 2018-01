Grufoso in mostra da Mohsen in via Pantaneto

Vernissage e inaugurazione lunedì 8 gennaio dalle 19,30 alle 22

SIENA. Lunedi 8 gennaio, presso il negozio MOHSEN in via Pantaneto 128/130 Siena, si inaugura la nuova mostra fotografica dei fotografi del GRUFOSO Gruppo Fotografico Sovicille. La mostra, intitolata “SIENA MI STA STREET” , durerà fino al venerdì 19 gennaio 2018.

Vernissage e inaugurazione: Lunedi 8 gennaio 2018 dalle ore 19:30 fino alle ore 22:00. Vi aspettiamo numerosi come sempre.

Introduzione alla mostra:

GRUFOSO Gruppo Fotografico Sovicille . Presenta Mostra fotografica “SIENA MI STA STREET”

Il Grufo, curioso curioso, gira per la città e si stupisce. Ci sono il Palio e le contrade, la Siena da cartolina, affascinanti tradizioni, ma c’è anche una città diversa, on the road. L’orizzonte si allarga, pezzi di innovazione si inseriscono e sovrappongono alla tradizione rendendo meno stretta e stereotipata l’immagine della città. La meraviglia dello sguardo su una città viva, che si mescola, che cresce, che mostra senza timore anche i suoi limiti e contraddizioni: “Siena mi sta street”