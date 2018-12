“Giardini all’inglese”. Letture animate agli Intronati

La partecipazione è gratuita (massimo 25 partecipanti) con prenotazione obbligatoria

SIENA. Torna l’appuntamento gratuito, per il 29 dicembre alle ore 11, con le letture animate della Biblioteca Comunale degli Intronati (via della Sapienza, 3).

Giardini all’inglese, secondo di tre incontri, curato da Topi Dalmata per il progetto “Giardini Segreti”, dedicato ai bambini dai 7 ai 10 anni, ha come tema il diritto alla lettura e si avvarrà del libro illustrato No other Country di Shaun Tan, per abbandonare la perfezione della geometria e offrire ai bambini un susseguirsi di sorprese. Seguirà un laboratorio ludico-creativo.

La partecipazione è gratuita (massimo 25 partecipanti) con prenotazione obbligatoria telefonando al numero 0577 292636, in fascia oraria 9/19, oppure scrivendo una e-mail a biblioteca@biblioteca.comune.siena.it, verificando la risposta di conferma.

Il calendario completo degli appuntamenti di “Giardini Segreti”, che dureranno fino al mese di maggio 2019, è pubblicato nel sito www.bibliotecasiena.it.