Fondazione Elsa cerca attori per residenza artistica

Spazio a 15 giovani under 35 per un percorso laboratoriale gratuito

POGPOGGIBONSI. Una bella occasione in arrivo per gli appassionati di teatro che hanno voglia di partecipare a un laboratorio gratuito e a uno spettacolo che farà parte della XIV edizione del Festival Estivo Piazze D’Armi e di città. Fondazione E.l.s.a., in collaborazione con Ass. culturale Arca Azzurra Teatro, cerca 15 giovani under 35 per un percorso laboratoriale gratuito e di residenza artistica finalizzato alla realizzazione di uno spettacolo su una drammaturgia inedita e con la regia di Lucia Socci.

Lo spettacolo andrà in scena il 12 luglio 2018 presso l’Archeodromo, nel Parco archeologico della Fortezza Medicea di Poggio imperiale a Poggibonsi. Non è richiesta nessuna particolare preparazione o precedente esperienza attoriale, ma solo motivazione alla partecipazione continuativa e la volontà di mettersi in gioco nella preparazione dello spettacolo.

Il laboratorio si articolerà in dieci incontri, 5 incontri di lavoro nella Sala SET del Teatro Politeama e 5 incontri all’Archeodromo, dove lo spettacolo verrà allestito, da compiersi nei fine settimana tra giugno e luglio.

Il 26 maggio 2018 alle ore 15.00 si terrà presso la Sala SET del Politeama di Poggibonsi in via Trento n° 20 un primo incontro dove si presenterà in dettaglio il progetto, verranno confermate le iscrizioni e saranno fissati definitivamente i giorni di prove. Il progetto partirà il 1 giugno 2018.

Per informazioni e iscrizioni al laboratorio lucia.socci@gmail.com – Teatro Politeama 0577/983067 int. 3.

Il progetto di residenza artistica è promosso da Fondazione Elsa, Comune di Poggibonsi e Arca Azzurra Teatro con il contributo di Fondazione MPS nell’ambito del bando “Patrimoni in movimento”.