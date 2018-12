FN presenta una conferenza sul caso Walter Cimino

“Incontro aperto al pubblico per parlare di uno dei delitti più controversi della storia senese”

SIENA. Sabato 15 dicembre, presso la sede di FN Siena in via Salicotto, il dipartimento culturale Ordine Futuro ha organizzato un incontro aperto al pubblico, in orario pomeridiano, per parlare di una pagina drammatica della storia senese, su cui recentemente si sono riaperte le indagini storiche – così dichiarano Alessandro Dolci e Simone Guerrini rispettivamente segretario di Fn Siena e responsabile di OF Siena -.

Si tratta – continua Guerrini – del delitto Walter Cimino, il giovane Marò senese appartenente alla X° Flottiglia Mas, ucciso a Siena il 30 giugno 1944, dopo essere stato sequestrato, torturato nello scantinato di un ristorante e infine giustiziato dalla pistola di un partigiano dei Gap, un sicario chiamato in codice “Paolo”, pure tra gli esecutori del delitto del filosofo Giovanni Gentile.

L’incontro di OF Siena – concludono gli organizzatori – ricostruirà il contesto storico-militare nel quale si trovavano Siena e il centro-Italia nel giugno del 1944, quindi proseguirà ad analizzare la vicenda Cimino, cercando di mettere in luce le responsabilità di chi volle togliere la vita a questo giovane milite, esempio dell’allora migliore gioventù italiana, quella che scelse il campo dell’onore e non del tradimento, quella gioventù che dovrebbe rappresentare un esempio anche per i giovani di oggi.