Fisiocritici: prima adunanza scientifica 2018 con il professor Buonocore

IL 21 maggio lezione magistrale del direttore dell'UOC Pediatria Neonatale delle Scotte, aperta al pubblico

Corte dall'alto- foto di Mario Llorca

SIENA. Apertura pomeridiana straordinaria a ingresso libero il 21 maggio all’Accademia dei Fisiocritici in occasione della prima delle due adunanze scientifiche dell’anno, lo storico appuntamento in cui i Fisiocritici e i loro collaboratori espongono pubblicamente i risultati delle proprie ricerche.

L’incontro sarà aperto alle 16 dalla lettura magistrale “Il neonato oggi: nuovi approcci assistenziali” tenuta dal prof. Giuseppe Buonocore, ordinario di Pediatria all’Università di Siena, direttore dell’UOC “Pediatria Neonatale” dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese e presidente dell’Accademia Italiana di Pediatria.

Introdotto dal noto neonatologo Rodolfo Bracci, il prof. Buonocore illustrerà come, nella cura del neonato, dall’“acqua calda e panni caldi”, dalla scatola delle scarpe con ovatta in cui erano deposti i neonati prematuri fino a circa un secolo fa, si è arrivati oggi a cure sempre più innovative, all’individuazione di markers clinici e di laboratorio sempre più sofisticati e predittivi del futuro del neonato. Seguiranno, a partire dalle 17, sette brevi comunicazioni scientifiche. Locandina e programma in dettaglio all’indirizzo: https://www.fisiocritici.it/it/eventi/icalrepeat.detail/2018/05/21/2669/-/prima-adunanza-scientifica-2018. Presiedono l’adunanza la prof. Lucia Ciccoli, sovrintendente alla stampa nel Consiglio direttivo dell’Accademia dei Fisiocritici e la prof. Luana Ricci Paulesu, co-editor in chief della rivista online JSAS – “Journal of the Siena Academy of Sciences”.

Lo stesso pomeriggio, dalle 15 alle 19, è visitabile liberamente il Museo di Storia Naturale dell’Accademia compresa la mostra temporanea “Moti bestiali: gli infiniti modi di muoversi negli animali” che espone nel seminterrato animali di aria, acqua e terra.