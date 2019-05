Festa della Musica di Chianciano Terme: svelato il cartellone

Dai Sud Sound System al Grupo Compay Segundo de Buena Vista Social Club

CHINCIANO TERME. Fervono i preparativi per la Festa della Musica di Chianciano Terme, che giunge quest’anno alla 20° edizione. Il Comitato Chiancianese E20, costituito dai volontari impegnati nella realizzazione del festival, ha svelato il cartellone degli artisti che si esibiranno al Palamontepaschi da mercoledì 24 a domenica 28 luglio. Come di consueto, la Festa della Musica sarà caratterizzata da concerti a ingresso gratuito, stand gastronomici con prodotti tipici toscani e tanti divertimenti all’interno del Parco Fucoli.

Mercoledì 24 luglio, come ormai d’abitudine, si comincia con gli artisti a chilometro zero, per valorizzare le esperienze musicali locali. Aprono le danze i Fred-A-Sterro, un power trio composto da voce, basso e batteria; si prosegue poi con Splash, rapper della crew Toscana Sud, per chiudere con i Known Physics, band di genere crossover alternativo proveniente da Castiglione del Lago.

Giovedì 25 luglio l’headliner sarà Luchè, rapper napoletano fresco di conseguimento del disco d’oro con l’album “Potere”; prima di lui sul palco JM, cantautore umbro che presenta il primo album dal titolo “Uno”, mentre a chiudere la serata saranno gli Angry Roosters, un duo che unisce suoni psichedelici vibranti a percussioni tribali

Venerdì 26 luglio sarà la volta degli Osaka Flu, band di genere alternative/punk/garage originaria di Arezzo, per una serata che si promette scoppiettante, chiusa dal dj set di Dave En Nutarelli & Paul Menzies Mazzuoli che promette di far ballare tutto il Palamontepaschi. Piatto forte della serata, le sonorità dei francesi Deluxe, che mischiano sapientemente swing, hip hop, jazz e funk.

Sabato 27 luglio riflettori accesi sui Sud Sound System, il gruppo salentino che da oltre vent’anni esporta raggamuffin e dancehall uniti a ballate di pizzica e tarantella. Prima di scatenarsi al ritmo delle atmosfere salentine, verremo introdotti dalle sonorità stoner rock della band folignate Il Gigante; a chiudere le danze DJ Delta, uno dei più famosi deejay dello stivale per il genere hip hop, trap e dancehall.

Domenica 28 luglio la serata finale sarà affidata al Grupo Compay Segundo de Buena Vista Social Club, gli specialisti del son cubano. Assieme a loro, il gradito ritorno dei SuRealistas, la band italo-argentina che ha già fatto ballare Chianciano Terme nella giornata di Pasqua attraverso i loro ritmi latino-americani.