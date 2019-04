Festa della Musica di Chianciano Terme: annunciata la 20° edizione

Dal 24 al 28 luglio torna il festival musicale al Parco Fucoli: già annunciati i primi artisti e la campagna di crowdfunding

CHIANCIANO TERME. Giunge alla 20° edizione la Festa della Musica di Chianciano Terme, un festival ormai storico per la cittadina termale, caratterizzato da concerti a ingresso gratuito, stand gastronomici dedicati ai prodotti tipici toscani e cinque giorni di divertimento all’interno del Parco Fucoli. Le date sono già state annunciate: quest’anno la festa si terrà da mercoledì 24 a domenica 28 luglio, nel consolidato contesto che vede il Palamontepaschi come il palco adatto per l’esibizione dei gruppi in cartellone.

La Festa della Musica celebra quest’anno la ventesima edizione: è interamente organizzata dall’associazione culturale Comitato Chiancianese E20 e ha sempre puntato sull’elevata qualità dell’offerta musicale, rigorosamente a ingresso gratuito. Lo scorso anno il festival ha coinvolto oltre 200 volontari, ha fatto esibire circa 100 artisti e ha fatto registrare 13mila presenze complessive in 5 giorni di manifestazione. Numeri che certificano il buon lavoro svolto nel corso degli anni, e che il comitato E20 punta a migliorare con l’edizione 2019, i cui lavori si svolgono alacremente già da molti mesi.

I primi artisti della 20° edizione sono già stati annunciati: giovedì 25 luglio sul palco del Palamontepaschi si esibirà “Luchè”,pseudonimo del rapper napoletano Luca Imprudente: ha iniziato la carriera come rapper e producer del duo napoletano CoSang, e lo scorso anno è uscito l’album della consacrazione “Potere”, certificato dal disco d’oro della FIMI. Venerdì 26 luglio gli headliner saranno i “Deluxe”: nati musicalmente a Aix-en-Provence, il quintetto ha saputo creare un groove che li ha portati all’apice del successo in Francia. Il loro stile è un misto di swing, hip hop, jazz e funk che promette di far divertire tutti. La chiusura di domenica 28 luglio è invece affidata al “Grupo Compay Segundo de Buena Vista Social Club”: nati nel 1996 per riportare in auge la musica popolare pre-rivoluzione di Cuba, prendevano il nome dallo storico locale per concerti dal vivo all’Avana. Gli eredi del gruppo sono pronti a farvi danzare sulle note esotiche dei bar isolani e farvi assaporare l’atmosfera focosa di Cuba.

Gli altri artisti in cartellone arriveranno a breve. A sostegno della Festa della Musica 2019, il Comitato Chiancianese E20, che è formato interamente da giovani volontari del territorio, ha fatto partire anche una campagna di crowdfunding, i cui proventi serviranno a finanziare l’organizzazione della manifestazione. Tra i vari premi disponibili ci sono le magliette con le grafiche originali della 20° edizione, le drink card e le tessere per saltare la fila alle casse. Potete sostenerli a questo link: https://www.produzionidalbasso.com/project/fdm-xx-edizione/