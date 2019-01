Due libri che parlano di musica si presentano a Chiusi

Gli autori presentano The Gloaming: i Radiohead e il crepuscolo del rock” e “L’arte di imitare: il fenomeno delle tribute band in Italia”

CHIUSURA. GEC&Book, il format dell’associazione GEC – Gruppo Effetti Collaterali, parte del programma Libriamoci 2019, torna immancabilmente a parlare di musica con una doppia presentazione e live music al Chester Pub di Chiusi Scalo, sabato 19 gennaio dalle 18:45.

L’evento è all’insegna del rock con le sue distorsioni nei tecnicismi e nella storia; il “gitch”, gli errori dell’elettronica (ma anche il suono della puntina di un giradischi che salta sulla traccia) e il “glide”, lo scivolare armonico tra i suoni o nella vita.

Protagonisti assoluti della serata i libri “The Gloaming: i Radiohead e il crepuscolo del rock” di Stefano Solventi e “L’arte di imitare: il fenomeno delle tribute band in Italia” di Massimiliano Barulli: la parabola del rock, le sue declinazioni e i tributi.

Il rock si è evoluto nell’ultimo trentennio, tanto da “storicizzarsi”. I due libri partono da due punti di vista diversi: “The Gloaming” prende come pretesto la storia dei Radiohead per parlare degli ultimi trent’anni di storia musicale e non solo, osservando come si sono intrecciati stili, generazioni, idee, società e musica; “L’arte di imitare” indaga il fenomeno delle tribute band inserendole in un contesto di retromania e di come il rock riprenda spesso artisti del passato riproponendoli in maniera fedele. Gli autori ne parlano con Charlie del Buono, speaker radiofonico, redattore de “L’Atipico” e cultore musicale.

La serata continua con il concerto dei “The Dumbs”, cover band dei Nirvana, che con la formazione in acustico porteranno a Chiusi l’Unplugged dei Nirvana tenutosi a New York il 18 novembre 1993, riproponendo anche canzoni dei Soundgarden degli Audioslave e anche di Scott Weiland degli Stone Temple Pilots. Il Chester Pub, locale di recente inaugurazione e di taglio rock, è il luogo perfetto per questo evento e in generale per la musica dal vivo.

Gec&Book è in collaborazione con Biblioteca comunale Città di Chiusi e associazione dei commercianti Chiusinvetrina. Prossimo appuntamento in programma: presentazione di “Proletkult” (Einaudi, 2018), nuovo e atteso lavoro del collettivo bolognese Wu Ming, Sabato 9 Febbraio, ore 17.45 presso sede CGIL di Chiusi Scalo. La presentazione sarà accompagnata da estratti dallo spettacolo”Con Emozione Altissima. Omaggio al grande Compagno Paolo Vinti sui suoi testi filosofico-poetico-rivoluzionari.” Con Caterina Fiocchetti, regia di Sandro Mabellini e suono/musiche di Gianluca “prinz” Liberali.

Info e dettagli : pagina facebook dell’associazione @gruppoeffetticollaterali o e-mail a cultura@assogec.it