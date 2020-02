“Di quando. Storie di personaggi e fatti non puramente casuali” ai Georgofili

L’appuntamento con lo spettacolo scritto da Senio Nucciotti e la regia di Manfredi Rutelli andrà in scena sabato 8 febbraio

SAN CASCIANO DEI BAGNI (SIENA) – “Di Quando – Storie di personaggi e fatti non puramente casuali” è tra gli spettacoli più attesi della stagione di San Casciano dei Bagni, anche perché ne sono protagonisti artisti del limitrofo monte Amiata: Gianmarco Nucciotti di Saragiolo e la Leggera Electric Folk Band. L’appuntamento con lo spettacolo scritto da Senio Nucciotti e la regia di Manfredi Rutelli è al Teatro dei Gerogofili Accalorati per sabato 8 febbraio (ore 21). Dopo aver battuto teatri prestigiosi come il Puccini di Firenze, ecco il ritorno in provincia.

«Ci sono storie che fanno divertire, sorridere e poi ce ne sono altre che rattristano un po’, che quantomeno fanno riflettere; spesso impossibili da pensare, per come viviamo quest’epoca moderna, tanto che sembrano ormai appartenere ad un altro mondo», si legge nella presentazione di “Di Quando – Storie di personaggi e fatti non puramente casuali”. È il bagaglio culturale della nostra vita, della nostra storia, che è sempre bello ravvivare e ricordare, per non dimenticare mai chi siamo, da dove veniamo e come siamo arrivati fino ad oggi.”

“Le automobili, la corrente in casa, l’acqua dal rubinetto, la tecnologia, il benessere, non sono arrivati così per caso; ce li siamo trovati serviti in un piatto d’argento sì, ma da mani sudice, stanche, screpolate. È per quelle mani che dobbiamo essere orgogliosi e tenere viva la mente dei ricordi. “Di quando”, è il racconto brillante di storie vere, storie di miti che non torneranno più, “storie di personaggi e fatti, non puramente casuali” – conclude la presentazione dello spettacolo. Ingressi 12 euro, ridotti 10 euro. Per informazioni e prenotazioni: t. 0763 733 174, oppure 334 161 5504.