David Krakauer nel Cortile del Rettorato per un grande concerto

INFO DI BIGLIETTERIA

, il Chigiana International Festival nelpresenta un concerto dedicato al rutilante universo musicale Klezmer, nell’interpretazione di uno dei suoi più grandi esponenti a livello mondiale, il clarinettista. Il concerto del musicista, tra i docenti di nuovo corso dell’Accademia chigiana, vedrà la prestigiosa collaborazione della pianistae di un ensemble d’archi formato dagli allievi della classe di violino di Boris Belkin, della classe di viola di Bruno Giuranna e della classe di violoncello di Antonio Meneses, riconfermando il primato assoluto dell’Accademia chigiana nel permettere l’incontro della nuova generazione di musicisti di talento con quella degli artisti più affermati al livello mondiale, e di debuttare assieme a loro su di un palcoscenico festivaliero internazionale.Se c’è un artista che può sintetizzare i risultati più alti ottenuti dalla rivalutazione che il klezmer, e tutto ciò che in qualche modo vi si connette, ha goduto dagli anni Novanta del Novecento ad oggi, questo è David Krakauer. Non che la sua attività si esaurisca in questo ambito, tutt’altro; ma la spinta creativa, il rinnovato linguaggio che Krakauer ha infuso alla musica ebraica dell’Europa centrale trapiantata negli Usa è sicuramente notevole. Nelle sue interpretazioni, il klezmer si trasforma, incontra molteplici strutture musicali con cui interagisce, è arrangiato su ritmi rock, funk, dance. Nelle sue innumerevoli tournée, autori quali Ellstein, Reich, Golijov, Starer e molti altri vengono costantemente eseguiti nei più svariati modi, che vanno dall’impaginato originale alla più audace rielaborazione.ha origine da una richiesta del clarinettista Simon Bellison, leader dell’Ensemble Zimro. Il gruppo, dopo una lunga tournée in Russia e in Oriente, volta anche a raccogliere fondi per l’istituzione di una scuola di musica a Gerusalemme, nel 1919 si esibisce con successo anche a New York; qui Bellison incontra Prokof’ev, già suo compagno di studi al Conservatorio di San Pietroburgo, e gli consegna un taccuino con melodie popolari ebraiche invitandolo a comporre un brano per la sua formazione. Prokof’ev, solitamente restio a utilizzare melodie altrui, al momento rifiuta la proposta e accantona il quadernetto, poi, incuriosito da quei motivi, in appena due giorni abbozza un breve pezzo che prende forma definitiva in poco più di una settimana.La prima, con clarinetto principale ebbe una origine occasionale come pezzo da leggere a prima vista per il concorso di clarinetto del 1910 al Conservatorio di Parigi: composta per clarinetto e pianoforte tra il dicembre 1909 e il gennaio 1910, fu orchestrata nel 1911. La versione con orchestra fu presentata per la prima volta a Parigi il 3 maggio 1919.Il Chigiana International Festival & Summer Academy, intitolato quest’anno Sounding Times porta in scena a Siena e nei luoghi più suggestivi delle Terre senesi, dal, con una particolare attenzione al. Il festival include nella propria programmazione l’84° edizione della prestigiosa Accademia estiva di alto perfezionamento musicale chigiana. Le masterclass a porte aperte, formazioni inedite con i grandi solisti, l’ORT- Orchestra della Toscana, l’Orchestra Giovanile Italiana, il Quartetto Prometeo, il Chigiana Percussion Ensemble, il Coro della Cattedrale “Guido Chigi Saracini”, l’Orchestra dei Conservatori della Toscana e un sound design lab per il live electronics affiancano i giovani talenti provenienti da tutto il mondo fanno della Chigiana oggi un’istituzione modello in cuiIl festival è realizzato con il sostegno determinante della Fondazione Monte dei Paschi di Siena e con il contributo di Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Regione Toscana, Banca Monte dei Paschi di Siena, Lega del Chianti, Comune di Siena, Opera della Metropolitana e Arcidiocesi di Siena, Colle Val d’Elsa e Montalcino, Complesso Museale Santa Maria della Scala, Siena Parcheggi, Finanziaria Senese di Sviluppo, Ferrovie dello Stato. Un ringraziamento speciale va al Rotary Club Siena Est e al Rotary Club Siena, oltre che al Distretto Rotary 2071. Inoltre, per alcuni specifici progetti, si ringraziano l’Università degli Studi e l’Università per Stranieri di Siena, Siena Jazz, l’Istituto Superiore di Studi Musicali “Rinaldo Franci” di Siena, Inner Room Siena, i Comuni di Castellina in Chianti, Sovicille, Murlo e Colle Val d’Elsa, la Pro Loco di Casole d’Elsa, l’Associazione Culturale E20 Virtus di Poggibonsi, il Festival Quartetto d’Archi di Loro Ciuffenna, la Compagnia Corps Rompu, l’Associazione “Amolamiaterra”, l’Associazione Le Dimore del Quartetto.I Biglietti dei concerti possono essere acquistati online su http://www.chigiana.it/ acquista-i-biglietti-2/ fino alle ore 12 del giorno del concerto, oppure tutti i giorno al ChigianArtCafé in orario 10-18.La vendita dei biglietti dei concerti che si tengono a Palazzo Chigi Saracini proseguirà fino all’inizio del concerto.La vendita dei biglietti per i concerti che si tengono in altri luoghi proseguirà, a partire da 2 ore prima del concerto, presso la biglietteria delle rispettive sedi.BIGLIETTO INTERO: Posto unico, 18 euroRIDOTTO PROMOZIONE: 16 euroIl ticket emesso da Siena Parcheggi dà diritto ad uno sconto del 10% sull’acquisto di massimo 5 biglietti (ad esclusione dei concerti Factor, che sono a ingresso libero).