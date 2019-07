Dal 4 agosto mostra di Sofia Ricciardi allo Spazio Ulisse di Chiusi

Saranno presentati una serie di collage-disegni in dialogo con un gruppo di sculture modulari

CHIUSI. Da domenica 4 agosto lo Spazio Ulisse di Chiusi ospiterà la personale di Sofia Ricciardi “The Art World is Bastard”.

Saranno presentati una serie di collage-disegni in dialogo con un gruppo di sculture modulari.

I lavori di Sofia ruotano attorno alla poetica del frammento, all’idea di fragilità, imperfezione, precarietà. Opere che insistono sulla costruzione e decostruzione, sulla velocità del cambiamento cui siamo soggetti e sulla continua mutazione dei corpi, dei segni, dei sistemi complessi.

Una ricerca solo apparentemente spensierata. Ma lasciamo parlare Sofia del suo fare arte.

«Viviamo in una postmodernità frammentata i cui pezzi si sommano e si rigenerano. Superati i cliché di un mondo dell’arte vecchio cent’anni, le mie opere esaltano l’imperfezione, sono modulari e frammentate.

Rifletto sulla fragilità con cui si sopravvive a situazioni difficili, di perdita, di discriminazione e non accettazione e su come questa sofferenza possa trasformarsi in spinta propulsiva e insofferenza verso le buone maniere.

L’arte rivela, crea identità di passaggio, ironizza sui difetti e non li annulla; al contrario il politically correct per me non è altro che un ingigantire le diversità cercando di negarle, un discriminare silenzioso. I miei lavori creano un mondo fatto a pezzi, distrutto e ricostruito, nato in provincia e finito nella grande città.

Non leggo le riviste di arte contemporanea ma le strappo e ironicamente stravolgo la loro funzione originaria ricomponendone i frammenti in figure che acquisiscono nuovo significato».

—-

Sofia Ricciardi, The Art World is Bastard.

4 agosto – 29 settembre 2019

Inaugurazione domenica 4 agosto dalle ore 18.

Spazio Ulisse via Porsenna 63, Chiusi SIENA.

La mostra sarà visibile fino al 29 settembre 2019 – tutti i giorni dalle ore 10 alle 24 dalle vetrine della galleria o su appuntamento chiamando il 347 8330565

Info:

www.spazioulisse.it

www.instagram.com/spazioulisse

www.facebook.com/spazioulisse