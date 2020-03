Cultura, umanità, accoglienza: Unisi incontra Mimmo Lucano

Sarà presente anche l'inviato di “Avvenire” Nello Scavo

SIENA. “Umanesimo e umanità. Culture a confronto”. E’ il titolo dell’incontro che si svolgerà mercoledì 4 marzo all’Università di Siena, dalle ore 16 nel complesso San Niccolò (via Roma 56, aule A-B esterne). Sarà un confronto, aperto anche ai cittadini, sui temi della cultura, dell’umanità e dell’accoglienza, che il Dipartimento di Filologia e Critica delle Letterature antiche e moderne organizza nell’ambito delle attività programmate in quanto dipartimento “d’eccellenza”.

Interverranno l’arcivescovo di Siena e Montalcino Augusto Paolo Lojudice, l’ex sindaco di Riace Mimmo Lucano, noto per il suo approccio nella gestione dei rifugiati politici e immigrati, il giornalista di “Avvenire” Nello Scavo, sotto tutela della polizia per le minacce ricevute per l’inchiesta sul traffico di esseri umani dalla Libia, e la portavoce della Ong “Mediterranea” Alessandra Sciurba.

Coordinerà l’incontro Maurizio Bettini, professore emerito dell’Ateneo, fondatore del Centro di Antropologia e Mondo antico, scrittore e autore di corrispondenze giornalistiche e di numerosi saggi variamente attinenti all’argomento, come l’ultimo “Homo sum. Essere ‘umani’ nel mondo antico” (Einaudi 2019).