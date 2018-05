Il contest “Show The Pride” diventa una mostra

Oltre 50 opere realizzate dagli studenti delle scuole superiori e delle Università ispirate al tema PRIDE

SIENA. Grande successo per “Show The Pride”, il contest artistico organizzato da Movimento Pansessuale Arcigay Siena e SiiStudente con la collaborazione di Piazza del Campus, Cravos Siena e Link Siena – Sindacato Universitario nell’ambito delle iniziative del calendario “Aspettando il Toscana Pride”, al quale hanno partecipato studenti e studentesse delle scuole superiori e delle Università di Siena. Sono 54 le opere selezionate per la mostra che apre oggi alle 15.00 presso il Complesso San Niccolò ( 1 piano ala sinistra) e resterà aperta fino al 10 giugno (orari della 8.00 alle 19.00 – il sabato solo fino alle 13.00).

La maggior parte delle opere sono state realizzate da studenti e studentesse delle scuole superiori, le tecniche utilizzate sono grafite, pittura acrilica, elaborato digitale, fotografia, acquarello, pastello. Il pubblico potrà decretare i vincitori del contest attraverso votazione direttamente in mostra (questa votazione peserà per il 70% sul risultato finale) oppure attraverso i social a partire dal 16 maggio (questa votazione peserà per il 30% sul risultato finale). Il tema della mostra è “Pride Giornata dell’orgoglio Lgbt+”, gli artisti sono stati invitati ad interpretare liberamente e secondo la propria sensibilità, la parola “Pride”. In palio ci sono per il primo posto una smartbox + coppa, per il secondo un Buono Emporio + coppa per il terzo una medaglia.

Per ogni ulteriore info:

www.movimentopansessuale.it

info@movimentopansessuale.it

Telefono: 393 100 9004 dal lunedì al venerdì dalle ore 16 alle ore 20