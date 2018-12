Concerto di Natale con il Coro Agostino Agazzari di Siena

L’appuntamento è per il 23 dicembre alle ore 17 nella Chiesa di San Pietro alle Scale di Siena

SIENA. Domenica 23 dicembre alle ore 17 presso la Chiesa di San Pietro alle Scale (a Siena in via San Pietro) il Coro Agostino Agazzari di Siena offre un gioioso concerto di Natale. La direzione è affidata a Cesare Mancini. È prevista anche la partecipazione del soprano Laura Scapecchi e dell’organista Sandra Panzani.

L’ampio e affascinante programma propone capolavori di autori quali Palestrina, Victoria, Josquin Desprez, Franck, Mendelssohn e molti altri, fino alle più suggestive melodie natalizie che inviteranno tutti a immergersi nelle atmosfere delle festività che stanno per iniziare.

Il Coro Agostino Agazzari di Siena è costituito da un gruppo di appassionati cultori del canto corale, soprattutto della polifonia. Fondato e diretto da Cesare Mancini, affronta un vasto repertorio che va dal canto gregoriano alle esperienze contemporanee. È impegnato nella Cattedrale di Siena. Vivace ed intensa è la sua attività concertistica; il coro partecipa a rassegne, come il Festival International della Sainte-Beaume, il Festival Nazionale della Polifonia di Camogli, la Giornata Nazionale dell’Organo Rinascimentale, Il Festival di Vieste, incontrando sempre unanime consenso di pubblico e di critica. Ha effettuato tournées concertistiche in Inghilterra, in Austria, in Germania, in Francia, in Slovenia e in Polonia. Intrattiene scambi musicali con istituzioni culturali internazionali. Grande successo ha riscosso il dvd Antiche musiche per le Contrade prodotto dal Coro, con prime esecuzioni moderne di composizioni sacre eseguite un tempo nelle Contrade di Siena e riportate alla luce da Cesare Mancini. Il Coro ha inciso anche il cd allegato al volume Di Siena la canzone e il cd La Cattedrale di Siena. Orgel und Chor, prima registrazione discografica effettuata in assoluto nella Cattedrale senese. Ha partecipato inoltre alla realizzazione del cd Parole naufraghe con musiche di Francesco Oliveto. L’Associazione organizza il festival “Musica Senensis”, una rassegna che ha come scopo la valorizzazione di luoghi, strumenti, musiche e musicisti senesi. Ha effettuato anche registrazioni per Rai Uno e Radio Vaticana. È stato insignito dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali del titolo di gruppo d’interesse nazionale.

Cesare Mancini è diplomato in organo e composizione organistica e si è perfezionato con molti maestri internazionali. Si è laureato in storia della musica all’Università di Siena. È il maestro di cappella e l’organista della Cattedrale di Siena. È fondatore e direttore del Coro Agostino Agazzari. Intensa è la sua attività concertistica in Italia e all’estero, in paesi quali Germania, Francia, Olanda, Gran Bretagna, Austria, Danimarca, Polonia, Romania, Slovenia, Cile, Kazakistan e Tailandia. Ha al suo attivo insegnamenti di storia della musica e discipline affini nei Conservatori di Venezia, Matera, Siena e Piacenza, all’Università di Firenze e alla Siena Jazz University; nonché di musica sacra e organo al Seminario Arcivescovile di Siena. Pubblica libri e saggi di interesse storico-musicale e musicologico, partecipa a conferenze, tiene masterclass e viene chiamato a far parte di giurie di concorsi internazionali.

L’ingresso al concerto è libero.