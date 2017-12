Concerto di Capodanno al teatro del Costone

Protagonisti le soprano Maria Luigia Borsi, Veronica Lazzeri, dalla mezzosoprano Laura Brioli e dal baritono Romano Martinuzzi

SIENA. Per “Tutto il Natale di Siena” dopo il successo ottenuto con la rappresentazione dell’opera lirica La Traviata di G. Verdi, Siena Opera a cura dell’associazione Rami Musicali e Italian Opera Florence torna al Teatro del Costone di Siena il primo giorno dell’anno 2018 con un grande Concerto di Capodanno.

Protagonisti della serata, che inizierà alle 17,30, saranno il celeberrimo soprano Maria Luigia Borsi, nota per le sue performance accanto ai più grandi direttori del mondo come Riccardo Muti, Zubin Metha, Lorin Mazel, affiancata da Veronica Lazzeri soprano, Laura Brioli, mezzosoprano Romano Martinuzzi baritono, con la partecipazione del violinista statunitense Brad Repp e del pianista David Boldrini.

Il programma sarà costituito da pagine note al pubblico tratte dal repertorio della grande musica lirica e strumentale.

Maria Luigia Borsi canterà: Musica Proibita di Gastaldon, Io son l’umile ancella da Adriana Lecouvrier di Cilea e Tace il labbro dalla Vedova Allegra; Veronica Lazzeri proporrà Vissi d’arte da Tosca, e Pace pace mio Dio da La Forza del destino di Verdi; Habanera da Carmen di Bizet e Stride la vampa da Trovatore saranno interpretate da Laura Brioli; Romano Martinuzzi ci riserverà il piacere di riproporre Di Provenza il mare e il sol da Traviata e Te deum da Tosca.

Brad Repp sfoggerà il proprio virtuosismo in due pagine tratte dalle quattro stagioni di Vivaldi, proponendo, poi, brani di Debussy, Satie e Monti; David Boldrini suonerà alcune pagine di Chopin. Non mancheranno, inoltre, delle piacevoli sorprese per il pubblico presente.

Il costo del biglietto unico è di 12 euro, acquistabile direttamente a Teatro a partire dalle ore 16,30, oppure in prevendita presso l’Info Point in Piazza del Campo, 69 a Siena (Tel. 0577 282384).

Per informazioni contattare il 329 7843935, oppure ramimusicali@libero.it