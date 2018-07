Compagnie internazionali al 43° Cantiere Internazionale d’Arte

La danza contemporanea è protagonista a Montepulciano. Tre coreografie in prima assoluta in piazza Grande

MONTEPULCIANO. Tre coreografie in prima assoluta nel segno di grandi compositori che nel Novecento hanno rivoluzionato la musica. La danza contemporanea è protagonista mercoledì 25 luglio al 43° Cantiere Internazionale d’Arte. A partire dalle 21.30 piazza Grande accoglierà le performance della storica Adama Dance Company dei ballerini e coreografi israeliani Liat Dror e Nir Ben Gal sulla meditativa “Silentium” di Arvo Pärt, dell’Accademia Nazionale di Danza sulla dirompente “Pulcinella” di Igor’ Fëdorovič Stravinskij con la coreografia di Maria Elena Curzi, Eleonora Galante, Marco Lattuchelli e Marella Vitucci e dell’Associazione Italiana Danzatori con il surrealismo di “Le boeuf sur le toit” di Darius Milhaud coreografato da Francesca Mommo con le estrose maschere che Flavia Berardi ha realizzato sui disegni originali di Raoul Dufy. RadioDanza è media partner della serata organizzata grazie al sostegno dell’Ufficio Culturale dell’Ambasciata di Israele e con il coordinamento artistico di Azzurra Di Meco. Sempre alle 21.30, “Il gran mondo del Teatro” animerà piazza Garibaldi a Cetona. Ad aprire la giornata alle 18.00 a Palazzo Ricci (via Ricci, 9) sarà la musica da camera del Montfort Quartet con il pianista Markus Bellheim.

“Viviamo e lavoriamo in Israele, in una città a due passi da Gaza – affermano Liat Dror e Nir Ben Gal –. Gran parte della nostra attività è dedicata a questo. È una situazione politica drammatica per ambo le parti. Noi vorremmo solamente la pace e la danza è il mezzo attraverso il quale veicoliamo questo messaggio di speranza. La politica è rigida e impenetrabile ai sentimenti autentici della gente, mentre l’arte può fisicamente abbattere muri, confini e pregiudizi. Questo perché non parla alla ragione, ma tocca qualcosa di più profondo. Arte e cultura hanno un potere enorme”.

Le avanguardie sonore del Novecento saranno il fil rouge del trittico che si aprirà con la performance degli israeliani di Adama Dance. La coreografia di Dror prenderà forma su “Silentium”, capolavoro di minimalismo di Arvo Pärt sospeso tra suono e silenzio, effetto creato grazie alle tecnica del Tintinnabuli. L’Accademia Nazionale di Danza, invece, proporrà una rilettura in chiave contemporanea del “Pulcinella” di Stravinskij con un protagonista dalla sessualità fluida che gioca con la percezione sociale della diversità, intesa come unicità e non come difetto. Chiuderà il trittico la compagine dell’Associazione Italiana Danzatori con la coreografia di Francesca Mommo su “Le Boeuf sur Le Toit” che segue il libretto di Jean Cocteau in una nuova chiave interpretativa. Tra suggestioni sonore ispirate al Brasile in contrapposizione a un autore francese come Milhaud, un caos gioioso romperà l’ordinario con fughe, liti e danze vivaci, con le otto maschere realizzate da Flavia Berardi sui disegni originali di Raoul Dufy, il cui stile rimanda volutamente al disegno cubista e surrealista del Novecento. Le musiche per grande orchestra saranno eseguite dalla RNCM Symphony Orchestra diretta da Roland Böer e Daniele Giorgi, con la partecipazione del soprano Adina Vilichi, del tenore Alfonso Zambuto e del baritono Francesco Samuele Venuti.

Si parte alle 18.00 al salone di Palazzo Ricci con il concerto del pianista tedesco Markus Bellheim insieme al Montfort Quartett. Il programma prevede “Crisantemi” di Giacomo Puccini, “Quartetto n.12 in fa maggiore, op. 96 Americano” di Antonín Dvořák e “Quintetto in fa minore, op. 34“ di Johannes Brahms. Alle 21.30, invece, i fantasiosi marchingegni ispirati al “Guernica” di Picasso del Theatre en Vol si animeranno a Cetona per “Il gran mondo del Teatro”. Una performance di strada che fonde recitazione, musica e danza, rileggendo il capolavoro di Pedro Calderòn de la Barca con la regia di Maria Paola Cordella e le musiche originali di Dominga Giannone.

