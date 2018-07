Chigiana International Festival 2018 omaggia Stockhausen

INFORMAZIONI DI BIGLIETTERIA

dopo un incontro della serie Chigiana Lounge con il criticodal titolo Stockhausen 90: Cicli e ritornelli. Il piano del gioco (ore 18.30, in Sala del Pellegrinaio a Santa Maria della Scala) il Chigiana International Festival 2018 prosegue allecon un grande omaggio all’importante e “pirotecnico” repertorio per percussioni di Karlheinz Stockhausen, presentando ben quattro creazioni, per solisti e per ensemble di diverse conformazioni: Kreuzspiel, Refrain, Zyklys e Vibra Elufa. Protagonisti della serata sonopercussioni,, oboe,, clarinetto basso,, celesta,, pianoforte,, live electronics e con ilnato in seno ai corsi di alto perfezionamento chigiani in percussioni tenuti da Antonio Caggiano, diretto da, tra i direttori di riferimento in ambito contemporaneo, e tra gli interpreti preferiti da Stockhausen.Era il 1952, durante i corsi estivi di Darmstadt, quando Stockhausen, non ancora ventiquattrenne, presentava in pubblico il suo Kreuzspiel. La performance fu contestata e interrotta dal rumoreggiare del pubblico: si accoglieva così quella che sarebbe diventata la composizione più significativa e iconica di una nuova estetica del linguaggio musicale d’avanguardia, il ‘puntillismo’. Il titolo Kreuzspiel, che può essere tradotto in italiano “gioco incrociato”, è esplicativo dell’idea musicale: un incrocio di 2 serie di 6 note ciascuna che migrano nel registro spostandosi dall’acuto al grave l’una e dal grave all’acuto l’altra, formando un chiasmo.In Refrain e Zyklus (entrambi del ‘59), l’interprete invece viene messo di fronte a scelte personali, sebbene sempre subordinate a regole molto stringenti, che orientano lo svolgimento della composizione. In Zyklus, per un percussionista, si intende dimostrare la differenza tra figure musicali determinate dal compositore e figure risultanti da combinazioni statistiche operate dall’interprete. Come Zyklus, anche Refrain è una composizione ‘aperta’, nel senso che agli interpreti viene richiesto di operare delle scelte ruotando una striscia trasparente che si posizionerà di volta in volta in un punto diverso della partitura variandone la scrittura originale.Vibra Elufa viene presentata la versione per vibrafono dall’originale, per flauto Elu e corno di bassetto Lufa, presente in Freitag aus Licht (2003).Completano il programma Ostinato di Battistelli e Okho di Xenakis. Siamo verso la fine degli anni ‘80: il brano di Xenakis, per 3 djembe, mette insieme la visceralità della musica tribale, fatta risuonare dai corpi dei tre strumenti etnici, e la cerebralità compositiva, creando una sorta di ‘modernismo tribale’.Il brano di Battistelli supera gli steccati della musica colta per approdare nella terra della musica senza barriere. Dice Giorgio Battistelli di Ostinato: «emozionare con sonorità inconsuete l’ascoltatore aggredito dalla banalità della musica di consumo e scrollare l’habitué della musica contemporanea dal torpore di un mondo elitario, perché possa misurarsi con un ascolto semplice e istintivo.Il Chigiana International Festival & Summer Academy, intitolato quest’anno Sounding Times porta in scena a Siena e nei luoghi più suggestivi delle Terre senesi, dal, con una particolare attenzione al. Il festival include nella propria programmazione l’84° edizione della prestigiosa Accademia estiva di alto perfezionamento musicale chigiana. 