Chianti Festival: a Gaiole “Maledetta Toscana”

GAIOLE IN CHIANTI. Mercoledì 18 luglio, alle 21 e 30, nuova tappa della rassegna musicale Chianti Festival 2018 a Gaiole in Chianti: in piazza Ricasoli si terrà lo spettacolo Maledetta Toscana, viaggio musicale per motti e indoli nella regione più amata (e odiata) d’Italia. Letture, parole, canzoni, da Cecco Angiolieri a Dante Alighieri; da Curzio Malaparte ai canti popolari. Spettacolo di e con Igor Vazzaz, musiche e interventi dal vivo La Serpe d’Oro ossia Jacopo Crezzini contrabbasso e voce; Luca Mercurio, fisarmonica e voce; Francesco Amadio/Andrea Del Testa, mandolino, violino e voce. Produzione Arca Azzurra Teatro. Ingresso libero.

Lo spettacolo come è consuetudine sarà preceduto dall’apericena in piazza, a partire dalle 18 e 30 con degustazione di prodotti e vini locali. Ogni evento sarà contraddistinto da un colore diverso: mercoledì 18 luglio, in piazza Ricasoli, tutti vestiti di verde!