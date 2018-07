A Chianciano grande attesa per Nitro, idolo delle nuove generazioni

Insieme a lui al parco Fucoli, il gruppo che omaggia l'onda neo-psichedelica californiana: i Red Lines. Apre Dani Faiv, giovanissimo rapper campione di visualizzazioni su youtube.

Machete – Nitro -Studio M

CHIANCIANO TERME. Ha soli 24 anni ma è già un fenomeno. Si chiama Nitro, ed è il protagonista della penultima serata di concerti della Festa della Musica al Parco Fucoli (inizio ore 21:30 – ingresso libero).

Classe 1993, cresciuto in un paesino con poche migliaia di abitanti in provincia di Vicenza, l’artista a soli diciannove anni aveva già firmato tre album e si era reso protagonista conquistando il secondo posto in Spit, storica trasmissione di Mtv dedicata al freestyle. Oggi è considerato uno dei rapper più maturi, profondi e tecnicamente solidi della nuova generazione.

L’album No comment edito nel 2018 e certificato disco d’oro, oltre a battere il record di streaming italiano su Spotify di un singolo disco in una singola giornata, è diventato primo nella classifica FIMI dopo una sola settimana dalla sua uscita.

Nei suoi brani Nitro racconta il decadimento di una società che non riesce ad andare oltre le apparenze, ma sempre con la giusta dose d’ironia.

Prima di lui sul palco i Red Lines, band che spazia tra rock psichedelico e pop elettronico, considerata tra le più interessanti nel panorama indipendente italiano. Dopo la pubblicazione dell’omonimo EP d’esordio e del successivo Colder, il duo ha prodotto il primo lavoro “sulla lunga distanza” intitolato Paisley. I Red Lines, costituiti dalla londinese d’adozione Marianna Pluda e dal bresciano Simone Apostoli, omaggiano con questo disco l’onda neopsichedelica californiana mescolando sound e attitudini diverse per creare qualcosa fuori dal tempo, dalle mode e dalle comode classificazioni.

In apertura di serata, prima del live di Nitro, Dani Faiv, giovanissimo rapper campione di visualizzazioni su youtube. In chiusura invece, dopo i concerti, il dj set del materano Damianito, vincitore dell’edizione 2018 del Red Bull 3Style, tenutosi a Cracovia lo scorso 11 febbraio.

Immancabile come in ogni serata della Festa della Musica, il ristorante a km zero con piatti a base di cacciagione (inizio concerti ore 21:30 – apertura area ristorante ore 19:30)

Il programma del festival:

Mercoledì 25 luglio: Daddo, TwoLo, Jess’s Games e Leletronika

Giovedì 26 luglio: Dunk e Monkey OneCanObey. Aftershow con Maja Cox

Venerdì 27 luglio: Forelock & Arawak e Dub Inc. Aftershow con John Type

Sabato 28 luglio: Nitro, Dani Faiv e Red Lines. Aftershow con Damianito.

Domenica 29 luglio: Bangcock e Disperato Circo Musicale.